A zase! Další kouč zneužíval fotbalistky. Americká liga čelí obřímu skandálu

Mezinárodní fotbalová federace FIFA kvůli tomuto kontroverznímu kroku čelí ostré kritice. Proti spojení Visit Saudi s turnajem vznikla petice a bouří se i samotné fotbalistky.

„Připadá mi bizarní, že FIFA usiluje o sponzorství země, kde mě jako člověka nepodporují a neakceptují. Prostě tomu nerozumím. Všichni jsou proti, protože morálně to prostě nedává smysl,“ tvrdí udiveně americká hvězda Alex Morganová. „Saúdská Arábie by se mohla nejprve postarat o svůj ženský fotbalový tým, který byl založen před pár lety, ale odehrál tak málo zápasů, že ani nemá místo ve světovém žebříčku FIFA,“ vzkázala.

„Máme k celé věci negativní postoj. Není to nejlepší sponzor pro mistrovství světa žen a to, za čím my ženy stojíme,“ připojila se další z fotbalových celebrit, kapitánka německého nároďáku Alexandra Poppová.

Před deseti lety požadovali saúdští představitelé zákaz hidžábu ve fotbale jako prevence proti tomu, aby ženy mohly hrát. Ještě v roce 2017 měly ženy zákaz navštěvovat zápasy jako diváci. V posledních letech ale prošel ženský fotbal v Perském zálivu proměnou. V roce 2020 vznikla první celostátní liga fotbalistek a letos Saúdská Arábie hostila mezinárodní turnaj, který vyhrála.

Pokrytecká FIFA

Ani v hostitelských zemích nejsou z uvažovaného spojení šampionátu se Saúdy nijak nadšení. „Bylo by docela ironické, kdyby Saúdská Arábie sponzorovala největší oslavu ženského sportu na světě, když si uvědomíte, že jako žena v Saúdské Arábii nemůžete mít práci bez svolení svého manžela,“ poukázala šéfa australské Amnesty International Nikita Whiteová.

Tragická smrt mladé brankářky. Univerzitní hvězda spáchala sebevraždu

„Jsem matkou čtrnáctileté dcery, která hraje fotbal. Máme lístky na některé zápasy mistrovství světa a byly jsme tak nadšené, že můžeme být součástí něčeho tak pozitivního. Když jsem viděla tuto zprávu, nemohla jsem tomu uvěřit. Pokrytectví FIFA je ohromující,“ nechala se slyšet právnička Madeleine Shawová, která je autorkou petice proti sponzoringu Visit Saudi.

To ale není jediný průšvih, který mají na krku představitelé FIFA. Ti totiž před pár dny oznámili udělení mistrovství světa klubů právě Saúdské Arábii (hrát se bude 12. až 22. prosince). „FIFA opět ignorovala otřesnou bilanci lidských práv v Saúdské Arábii a je spoluviníkem do očí bijícího sportswashingu," řekl šéf oddělení pro ekonomická a sociální práva Amnesty International Stephen Cockburn.

VIDEO: Odhalená hvězda. Fotbalistka křepčila jen v podprsence. Ví, co s ní udělá



Zkorumpovaná FIFA je ale v tomto směru dost otrlá, což dokazuje loňský světový šampionát v Kataru. Špinavých miliard se prostě neštítí. Vše tak spěje k tomu, že bohatá země z Perského zálivu, která si koupila i Cristiana Ronalda, nakonec získá pořadatelství mistrovství světa v roce 2030. Rozhodnutí padne na kongresu FIFA příští rok.