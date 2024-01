/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ Je to poněkud zvláštní situace. Jsou součástí stejné republiky, ale jelikož žijí na druhém ostrově, nemohou hrát maltskou Premier League, jít do evropských pohárů, což některým ambiciózním týmům ze sousedního Goza dost vadí. Dlouholetý šéf klubu Victoria Hotspurs Anton Tabone to chce nyní změnit.

Šéf klubu Viktoria Hotspurs Anton Tabone na Maltě | Video: Libor Kopl

Pokud se to sympatickému chlapíkovi s šedivými vlasy jednou podaří, bude to velký majstrštyk.

„Ještě nikdy v historii se nestalo, aby týmy z Goza hrály maltskou ligu. My proto uděláme maximum. Myslíme si, že je to tak správně. Už jsme podali legitimní žádost na oba svazy (Malta Football Association a Gozo Football Association - pozn. red.) a věříme, že nám vyhoví,“ uvedl Tabone.

Český fanoušek nechápe, v čem může být takový problém.

Nikdo si nedokáže představit, že by třeba Slovácko, Olomouc nebo Ostrava nemohly hrát evropské poháry, protože leží na Moravě.

Na Maltě je to však poněkud jinak. „Tady se bojí, že by všechny nejlepší kluby z ostrova Gozo opustily tamní soutěž a šly na Maltu, že by klesla kvalita i počet týmů,“ vysvětluje Tabone.

Nyní je na ostrově s 30 tisíci obyvateli, který je rájem potápěčů i milovníků zeleně, čtrnáct týmů. Rozděleny jsou do dvou lig.

Victoria Hotspurs, která letos slaví 75. výročí od založení, paradoxně momentálně hraje tu nižší. Sestoupila loni, podruhé v klubové historii. „Ale chceme se co nejdříve vrátit,“ ubezpečuje Tabone.

Pokud by funkcionář dosáhl svých cílů a svůj mančaft dostal na Maltu, začal by v nejnižší čtvrté lize, což by mu vůbec nevadilo.

„Vím, že bychom začínali od nuly, alespoň bychom měli motivaci se zase někam posunout,“ prohlásil.

Ze svého ostrova by se ale nestěhoval. Založil by juniorský tým s hráči do 21 let, taky jednají s maltskou vládou o výstavbě stadionu a tréninkového centra se zázemím pro fotbalisty na Gozu.

„Na našem ostrově máme jenom dva stadiony. Jeden je s přírodní a druhý s umělou trávu. Hrají se na nich obě soutěže. Proto potřebujeme třetí, hlavní, stadion, kam by v budoucnu mohly jezdit třeba zahraniční kluby na soustředění,“ plánuje velký fanoušek Juventusu Turín.

Co navštívit na ostrově Gozo?

- Hlavní město Vitoria

- staré město a pevnost Cittadella

- rybářská vesnička Marsalforn ležící na severu ostrova

- zátoka Dwejra, kde můžete zkombinovat plavání i potápění. Najdete zde několik potápěčských škol, které nabízejí výuku i pronájem vybavení. Ideální je začít ve vnitrozemském moři, tzv. Inland Sea, kde se můžete i vykoupat nebo projet na loďce k místu, kde dříve stálo Azurové okno

Tabonemu vadí také rozdílná pravidla pro oba ostrovy. Zatímco na Maltě může hrát až osm cizinců, v Gozu smí nastupovat pouze čtyři zahraniční hráči, ale pouze jeden z nich může zasáhnout do zápasu, takže zbytek jenom trénuje nebo sedí na tribuně.

Victoria Hotspurs dříve měla v kádru hlavně Jihoameričany. Po sestupu do nižší soutěž však může hrát pouze jeden z Brazilců či Argentinců, zbytek jsou domácí fotbalisté.

Ti chodí normálně do práce. Většina z nich patří mezi státní úředníky. „Kluci jsou poloprofesionálové, trénujeme každý den,“ upozorňuje činovník.

Rozpočet klubu ve druhé divizi je kolem 120 tisíc euro, ve vyšší lize je až 200 tisíc.

Na atraktivní zápasy v průměru chodí pět set diváků, v první lize na šlágr dorazí i dva tisíce lidí.

Hráči normálně přestupují, chodí za lepšími podmínkami jako v Česku. „Na Gozu je ale rozdílových fotbalistů jen velmi málo,“ přiznává.

V minulosti si za Victoria Hotspurs zahrál i Čech Martin Hanus. Bývalý kanonýr Hlučína či Hodonína, který nyní působí ve Zborovicích na Kroměřížsku jako hrající trenér, se v sezoně 2010/2011 dokonce stal nejlepším střelcem i hráče ligy, klubu pomohl k zisku titulu.

Tabone by se další spolupráci s českými fotbalisty nebránil. „Pokud budeme hrát na Maltě, všichni hráči budou profesionály,“ tvrdí. „Mohli by být posilami a pomáhat s rozvojem mladých hráčů,“ přidává.

S mládeží na Gozu mají ostatně velké problémy. Vlastně žádnou ani nemají. Pořádně hrát fotbal se začíná až od osmnácti let, do té doby se chlapci scházejí různě na pláckách. Hracích ploch je totiž na ostrově jen velmi málo. „Nikdo nemá vlastní stadion, takže plochy si musíme pronajímat,“ přiznává.

Vedení klubu by ale jednou rádo zaplatilo trenéry pro děti a věnovalo se jejich výchově.

Fotbal je totiž i na druhém největším ostrově souostroví Malta sportem číslo jedna. Konkurovat mu může pouze vodní pólo či atletika.