Možná zradil celé Česko a stal se padouchem, ve West Hamu ale vnímají jeho opilecký skandál jako úsměvnou epizodku. V londýnském klubu zůstává Vladimír Coufal za jedničku. Hammers prý mají pro reprezentačního beka připravený nový kontrakt a další miliony.

Vladimír Coufal je oporou West Ham United. | Foto: Profimedia

Ne, to nebyl fake. Vladimír Coufal vyrazil před rozhodujícím mačem o postup na Euro s Moldavskem do nočního klubu Belmondo v Olomouci (doprovod mu dělali spoluhráči z nároďáku Kuchta a Brabec). Takový úlet od hvězdy reprezentace, která vydělává miliony v Anglii, nikdo nečekal.

Návštěva diskotéky? Pařmen Coufal u fanoušků West Hamu zabodoval, ti se baví

Byl to plivanec do tváře kamarádům z týmu, trenérovi i fanouškům. Coufal po vyhození ze srazu zmizel. Ani neměl odvahu předstoupit jako chlap před veřejnost a omluvit se. Za odpuštění žadonil na sociálních sítích. Tenhle cejch už ale nikdy neodpáře, málokdo zapomene…

Zato ve West Hamu se ale nahlíží na Coufalův zkrat, jak by se nic nestalo. Tak si dal pivo, no a co… Udělal chybu, velkou chybu, ale trestat ho v klubu nebudou. Kladiváři mohli být naopak rádi, že klíčový hráč týmu Davida Moyese nemohl nastoupit a předešlo se tak hrozbě zranění.

„Je to úleva, aspoň se nezranil a bude na víkend v pořádku,“ prozradil webu Claret and Hugh zdroj blízký klubu. Podle něj Londýňané Coufalovi flám odpustili.

Týdně bere téměr milion

V sobotu odpoledne hraje West Ham s Burnley, na pozici Coufala prý tahle aféra nebude mít vliv. Důvěryhodný zdroj serveru tvrdí, že vedení hodlá využít roční opci a s českým hříšníkem prodloužit kontrakt.

„Je to pravý bek číslo jedna a my s ním určitě prodloužíme smlouvu ještě před koncem sezony. To, co se stalo v mezinárodní přestávce, na tom nic nemění.“

Otázky kolem skandálu fotbalistů: Co se tají? Ranní návrat i důvod večírku

Coufal se tak může těšit na ještě větší balík peněz. Už teď přitom bere ve West Hamu astronomický plat. Podle společnosti Capology, která se specializuje na platy hráčů a rozpočty klubů, mu chodí na účet 35 tisíc liber týdne, to je téměř milion korun (něco přes 984 tisíc korun).

Mimochodem ani o bonus za postup na Euro nepřijde. Pokud by se obnos 85 milionů korun pro tým rozděloval podle vytíženosti, Coufal by si ukrojil 5,6 milionu.