Jako den a noc. V Premier League se strachují o záchranu, v Konferenční lize usilují o triumf. Prazvláštní sezonu zažívají fotbalisté West Hamu. „Potřebujeme udržet v lize a druhým hlavním cílem je pro nás zvednout trofej. Pokud by se to povedlo, bude to neuvěřitelná sezona,“ říká česká opora Kladivářů Vladimír Coufal.

Vladimír Coufal | Foto: ČTK/AP/Michael Regan

O víkendu vytáhli hlavu z oprátky. Fotbalisté West Hamu United v londýnském derby s Fulhamem vyhráli 1:0 a dostali se ze sestupového pásma.

„Každý ví, že to pro nás bylo velmi důležité vítězství. Můžeme trochu lépe dýchat, ale situace není taková, v jaké bychom chtěli být, takže musíme pokračovat a získat další vítězství,“ burcoval obránce Vladimír Coufal, který byl u zrodu gólové akce.

Zatímco v anglické lize se Kladiváři trápí, na evropské scéně totálně dominují. West Ham v této sezoně Konferenční ligy vyhrál všech deset zápasů, v osmifinále hladce vyřadil Larnaku a ve čtvrtfinále narazí na Gent. První utkání odehrají dnes v Belgii.

Loni skončili v semifinále

Hammers táhli úspěšně Evropu už v minulé sezoně. Loňské vyřazení v semifinále Evropské lize stále leží Coufalovi v žaludku. „Když prohrajete takový zápas, jako byl ten s Frankfurtem, tak to máte pořád v hlavě. Nikdy nevíte, co se stane, mohl bych tu sedět jako vítěz Evropské ligy,“ vykládal Coufal při tiskovce před zápasem v Gentu.

O to větší touha Londýňany žene v letošním ročníku Konferenční ligy. „Vyhrát trofej je něco víc, každý hráč to chce zažít. Uděláme všechno pro to, abychom napravili minulou sezonu, dostali se do finále a zvedli nad hlavu trofej,“ hecoval český reprezentant.

„Pro mě by to byla ta největší trofej, kterou bych kdy vyhrál. Pokud se udržím v Premier League a vyhrajeme Konferenční ligu, bude to neuvěřitelná sezona,“ zasnil se.

Coufal s týmovým parťákem Tomášem Součkem mají ještě o jednu motivaci navíc. Finále Konferenční ligy se totiž uskuteční v Edenu, domovské stánku Slavie. To je pro českou dvojku velké lákadlo. Odtud se vydali do Anglie.

„Pro mě i pro Toma je to obrovská motivace přivézt do Prahy West Hamu. Ukázat spoluhráčům krásný stadion Slavie a několik krásných míst. Musíme se dostat do finále, snad se nám to podaří,“ zavelel Coufal.