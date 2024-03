Coufal se těší na návrat do repre: Hašek je sympaťák. A West Ham? Spor o smlouvu

Otázka návratu provinilců z olomouckého klubu Belmondo do fotbalové reprezentace je – zdá se – vyřešená. Alespoň tak to podal obránce Vladimír Coufal, podle kterého si s novým trenérem národního týmu Ivanem Haškem všechno vyříkal a teď už se těší na letošní mistrovství Evropy. Pokud si udrží výkonnost, neměla by ho minout nominace.

Vladimír Coufal v dresu West Ham United. | Foto: Profimedia