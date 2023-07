Od vítězství West Hamu nad Fiorentinou 2:1 ve finále Evropské konferenční ligy v pražském Edenu uplynul necelý měsíc. Po velkém úspěchu ale přichází tvrdá realita, vedení londýnského celku řeší před začátkem nového ročníku zapeklitou situaci.

Vladimír Coufal v dresu West Ham United | Foto: Profimedia

West Ham zvítězil ve finále Evropské konferenční ligy zásluhou branky Jarroda Bowena z 90. minuty a svou třetí finálovou účast ve velkém evropském poháru tak proměnil ve druhý triumf. Od té doby je ale v kancelářích West Hamu velmi rušno, Kladivářům se totiž může kompletně rozpadnout střed zálohy.

Spolumajitel David Sullivan přiznal, že v létě odejde kapitán Declan Rice.

Souček se potřetí stal nejlepším českým fotbalistou. Baráka porazil o jediný bod

Čtyřiadvacetiletý univerzál má velmi blízko tomu, aby se stal nejdražším anglickým hráčem historie. Do boje o Rice se vložil úřadující vítěz Ligy mistrů a Premier League Manchester City, ten ale vycouval po třetí (a zároveň nejvyšší) nabídce Arsenalu, který položil na stůl okolo 105 milionů liber (přibližně 2,9 miliardy korun).

Odchod klíčového záložníka donutil fanoušky West Hamu přemýšlet, jestli má Tomáš Souček na to, aby se udržel v základní sestavě. Kapitán fotbalové reprezentace byl totiž v průběhu sezony terčem kritiky, na jejím konci byl ale důležitým článkem sestavy v záchraně Premier League.

„Po odchodu Rice potřebujeme akutně posilu, Souček není dostatečně dobrý na to, aby táhl naši zálohu. Možná to není ani na základní sestavu, vedení by mělo přemýšlet o prodeji,“ napsal jeden z fanoušků Kladivářů na sociálních sítích.

Osmadvacetiletý Souček by ale případně o zájemce neměl nouzi. Už na konci loňské sezony a během zimní pauzy totiž okolo rodáka z Havlíčkova Brodu sondoval situaci nejen Newcastle, ale i Aston Villa a Everton.

Coufal jako kapitán?

Zajímavě vypadá po plánovaném odchodu Rice pozice kapitána, kterého budou mít Kladiváři i ve třetí sezoně po sobě jiného. Jedním z kandidátů je totiž podle britského webu football.london druhý český hráč ve službách West Hamu Vladimír Coufal.

Krajní obránce si v barvách londýnského celku připsal v této sezoně osmatřicet startů a upevnil si místo na pravé straně před Thilem Kehrerem a Benem Johnsonem, kteří s ním zápolí o místo v základní sestavě.

Zrádce a krysa. Bývalá hvězda Slavie to tvrdě schytává za nové angažmá

„Jsme potřetí za sebou v Evropě, což je historický rekord pro West Ham. Nepovedenou sezonou bych to nenazýval. Skončili jsme čtrnáctí v Premier League, zachránili jsme se, což byl potom cíl, vyhráli jsme Evropu. Nic jiného nás nezajímá,“ řekl Coufal po vítězném finále v Edenu.

West Ham bude potřebovat kapitána, který má vítěznou mentalitu. A právě tento atribut Coufal splňuje.