Fotbalistu Vladimíra Coufala propírá snad celá Anglie. O žádnou chválu ale nejde. Na českého obránce West Hamu se snáší hněv rozzuřených fanoušků. Ti mu dokonce vyhrožují smrtí.

Obránce West Hamu Vladimír Coufal zranil Lisandra Martineze z Manchesteru United | Foto: ČTK/AP Photo/Dave Thompson

Vladimír Coufal si musel zablokovat sociální sítě. Český reprezentant čelí internetu nadávkám a výhrůžkám smrtí kvůli tomu, že v utkání Premier League s Manchesterem United (0:3) zranil argentinskou hvězdu Lisandra Martíneze.

Fanoušci Rudých ďáblů viní Coufala z toho, že Martíneze úmyslně zranil. Do zadáka United zajel ve chvíli, když už byli oba i s míčem za postranní čárou. Coufal zalehl Martinezovi nohu a poranil mu koleno. A na několik týdnů ho připravil o fotbal.

Vladimír Coufal zranil Lisandra Martíneze:

Zdroj: Youtube

Coufal ztracený míč možná nemusel dohrávat, jenže to byl nebyl on. Každopádně klíčového zadáka Manchesteru poslal na marodku, což se fanouškům nelíbí. Ti si na sítích neberou servítky a volí ten nejdrsnější kalibr. Parťákovi Tomáše Součka nadávají do „sovětských sr*ček…“ a dokonce mu vyhrožují zabitím. Příznivci Kladivářů se naopak Coufala zastávají, že je v tom nevinně.

Na zranění má smůlu

„Na diagnózu si musíme pár dní počkat, ale nevypadá to dobře,“ zamračil se kouč Erik ten Hag. „Je velmi smutný, velmi zklamaný. Všichni s ním soucítíme. Především je to osobní katastrofa, ale také pro tým je to špatné, protože je pro nás velmi důležitým hráčem.“

Mistr světa strávil v letošní sezoně už téměř tři měsíce na marodce. Martínez vynechal 22 zápasů. Od té doby, co se minulý měsíc vrátil do sestavy, jsou United neporaženi. Ovšem server Sky Sports upozornil, Manchester ve skutečnosti získal bez Martineze víc bodů a inkasoval méně gólů na zápas.

Návštěva diskotéky? Pařmen Coufal u fanoušků West Hamu zabodoval, ti se baví

Pro Ten Haga je ale Martínez takřka nenahraditelný. „Kromě svých fotbalových schopností přináší i týmového ducha,“ zdůraznil kouč.

V nejdůležitější části sezony se United budou muset na nějakou dobu obejít bez defenzivního pilíře, za který klub zaplatil Ajaxu přede dvěma lety téměř 60 milionů eur.