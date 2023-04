Fotbalisté West Hamu urvali životně důležitou výhru. Kladiváři uspěli na půdě Fulhamu 1:0 a přiživili tak naději na záchranu v Premier League. Celý zápas odehrál poslední dobou kritizovaný Tomáš Souček. Nejvíce propíranou postavou londýnského derby tentokrát byl jiný Čech v kádru United. Vladimír Coufal založil akci, která vedla k vítěznému gólu. Nad jeho regulérností se ale vznáší otazník. Domácí si stěžují, že Coufal před klíčovým momentem utkání zahrál rukou.

Reprezentant Vladimír Coufal se po delší době objevil v základní sestavě West Hamu a hned přispěl k vítězství svého týmu 1:0 na hřišti Fulhamu.

Český bek byl u rozhodující akce zápasu, která se zrodila ve 23. minutě. Coufal vyhrál souboj s protihráčem a poslal míč vápna. Přihrávku Bowena si pak Reed srazil do vlastní sítě.

Zatímco Hammers se rozplývali nad výkonem Coufala, který svým typickým způsobem piloval neúnavně postranní lajnu, kouč Fulhamu zuřil. Marco Silva si postěžoval na moment před inkasovaným gólem. Podle něj Coufala při přebírání dlouhého pasu trefil míč do ruky. Branka tak neměla platit.

„Dali jsme si vlastní gól, který neměl být neuznán, protože předtím Coufal jasně zahrál rukou,“ upozornil naštvaný Silva na sporný okamžik, který rozhodčím unikl. „Je těžké pochopit, proč to VAR neprozkoumal,“ povzdechl si.

Gólové akci West Hamu zřejmě předcházela ruka Vladimíra Coufala:

Domácí se snažili vývoj zvrátit, ale nepomohla jim ani velká převaha v držení míče, který měli na kopačkách 76 procent hracího času. Fulham prohrál pátý soutěžní duel v řadě a je desátý. Kladiváři se naopak oklepali ze středečního výprasku 1:5 od Newcastlu a díky teprve druhé venkovní výhře v sezoně se posunuli na 13. místo, tedy nad pásmo sestupu.

Moyes věří v záchranu

Davidu Moyesovi vyšel tah s překopanou defenzivou. Po debaklu s Newcastlem udělal hned tři změny v obranné čtyřce. Na prvý kraj vrátil Coufala a právě bezchybně pracující defenziva byla klíčem k úspěchu. „Když máte potíže, musíte najít způsob, jak dosáhnout výsledku. Potřebujete obránce, kteří vědí, jak dělat svou práci a jaké jsou jejich povinnosti. Kluci to zvládli dobře,“ chválil devětapadesátiletý trenér Coufala a spol.

„Coufal byl na kraji obrany brilantní,“ shodovali si příznivci Hammers. Moyes si i díky tomu získal zpátky alespoň část naštvaných fanoušků, kteří mu mimo jiné vyčítají to, že dokola staví bez formy hrajícího Součka, a žádají jeho odvolání. „Tento týden jsme získali šest bodů z devíti, to není špatný,“ řekl kouč.

Irons mají poprvé od 24. října více bodů než odehraných zápasů. V nahuštěném spodku tabulky jsou tři body nad zónou sestupu. Moyes věří, že záchranářskou misi se svou partou zvládne. „West Ham už byl v téhle pozici, já jsem to zažil dvakrát jako manažer. Když jsem sem přišel, nikoho netrápilo, jak hrajeme. Šlo jen o výhry, abychom se udrželi v Premier League. Zvládli jsme to tehdy a jsem si jistý, že se nám to povede i tentokrát,“ vzkázal Moyes.

Zůstává ovšem otázkou, jestli u toho zkušený kouč bude. Jeho pozice na lavičce United je navzdory vítězství stále hodně vrtkavá.