Zápas s Ostravou skončil remízou 1:1 a Viktoria si tak jako jediný tým v lize udržela domácí neporazitelnost. Kouč Viktorie se v rozhovoru ohlíží nejen za utkáním s Baníkem, ale i za celou sezonou.

Na lavičce v utkání proti Baníku jste měl, když nepočítám brankáře Hrušku, jen dva zkušené hráče, Hejdu a Bakoše, a k tomu tři mladíky z juniorky. Jak složité pro vás bylo dát dohromady sestavu?

Je pravda, že to pro nás v závěru sezony bylo v tomhle ohledu velmi složité. Máme pět zraněných hráčů, z nichž někteří se doléčují a další mají dlouhodobé zdravotní problémy. Dále nám chyběli tři hráči, kteří se vykartovali v minulém zápase proti Liberci, takže nám chybělo osm hráčů. Museli jsme na lavičku posadit tři kluky z juniorky, protože nás už více v širším kádru nebylo. Znovu opakuji, závěr sezony tak pro nás byl určitě z tohoto pohledu složitější.

Zápas s Baníkem skončil remízou 1:1. Co chybělo k tomu, abyste se rozloučili se sezonou vítězstvím?

Zápas jsme měli rozhodnout v prvním poločase, v prvních pětadvaceti minutách. Dali jsme gól a pak měl ještě obrovskou šanci Beauguel. Další velkou příležitost měl Milan Petržela a v závěru první půle ještě Joel Kayamba. Bohužel jsme gól z těchto šancí nedali. Tak, jak jsme se v úvodu zápasu šťastně po rohovém kopu dostali do vedení, tak Baník ve druhém poločase z podobné situace vyrovnal a zápas skončil remízou.

V utkání proti Baníku se loučil Marek Bakoš. Co byste řekl k jeho éře ve Viktorii, se kterou spojil převážnou část své hráčské kariéry?

Za dobu, co působil v Plzni, odvedl Marek pro klub velký kus práce. Byl u všech milníků úspěšné éry, zažil tituly i utkání v Lize mistrů i v Evropské lize. Přišel jako skromný kluk, kterého jsem zažil v Púchově, a jako skromný kluk i odchází. Za to, co odvedl pro Viktorku, mu patří obrovský dík.

Poprvé od září nastoupil v základní sestavě Dan Kolář. Je už stoprocentně fit a co jste říkal na jeho výkon?

Nedokážu teď říct, jestli je už stoprocentně fit, to se uvidí. Dan nehrál osm měsíců a chybí mu pochopitelně zápasová praxe. Pro Dana to bylo tím pádem složité, ale myslím, že utkání zvládl slušně. Podle mého názoru Dan Kolář odehrál maximum vzhledem k tomu, co od něj můžeme v této chvíli požadovat.

Zápas s Baníkem byl posledním pro Marka Bakoše. Je možné, že utkání s Ostravou mohlo být rozlučkou i pro některé další hráče?

Je dost pravděpodobné, že stávající kádr se změní. Není to jen příchod dvou ohlášených posil (Hloušek, Kalvach), ale je možné, že nových hráčů bude více. Podle informací, které mám, by to měli být celkem čtyři noví hráči, to znamená další dva by měli přijít. Spousta jmen je otevřených, rádi bychom přivedli do klubu ještě dva ofenzivní hráče a já věřím, že se nám to podaří. Na základě toho nějaké změny nastanou a někdo kádr opustí. To se ale všechno doladí v následujících dvou týdnech, než nastoupíme do přípravy. Počítám samozřejmě s tím, že se vrátí i zranění hráči, takže vytvoříme v mužstvu docela velký přetlak.

Když se ohlédnete za sezonou, jak ji ze svého pohledu hodnotíte?

Většinou se všechno hodnotí po ekonomické stránce. A tato sezona byla z ekonomického hlediska pro klub velmi zajímavá. Myslím, že spousta médií by byla ráda, kdyby skončila v takovém plusu jako my (usměje se).

Do jaké míry jste spokojen po sportovní stránce?

Díky tomu, že jsme loni vyhráli titul, tak jsme postoupili přímo do základní skupiny Ligy mistrů. V ní jsme uhráli sedm bodů, což považuji za velký úspěch. Některé zápasy byly z naší strany úžasné, třeba v Moskvě proti CSKA nebo utkání doma proti AS Řím. Oba zápasy patřily k tomu nejlepšímu, co jsme v této sezoně odehráli.

Jak jste spokojen s účinkováním svého týmu v nejvyšší české soutěži, kde jste skončili na druhém místě za pražskou Slavií?

Těší mě, že jsme byli jediným týmem v lize, který dokázal konkurovat Slavii až do konce. A jsem rád, že se nám to dařilo. Samozřejmě nás mrzí, že jsme v nadstavbové části soutěže v Edenu se Slavií prohráli a nedokázali jsme tak zdramatizovat boj o titul až do posledního kola. Slavia ale v této sezoně hrála výjimečně a já jí jenom přeji, aby byla v příští sezoně v evropských pohárech přinejmenším stejně úspěšná jako letos. Věřím ale, že v lize jí to znepříjemníme ještě více než v právě skončené sezoně.

Jak hodnotíte nový model ligové soutěže? Byla nadstavba prospěšná, nebo ne?

Někdo mně říkal, že jsme se díky nadstavbě dostali znovu do hry o titul. Já říkám, že do hry by se dostal každý, kdo neměl větší ztrátu než šestnáct bodů. Ano, my jsme šanci díky nadstavbě dostali, ale nevyužili jsme ji kvůli porážce na Slavii. Hodnotit nadstavbu po prvním roce je složité. Ve skupině o záchranu si Bohemka uhrála ligu v posledních vteřinách zápasu a radovala se, jako kdyby získala titul. Z tohoto pohledu nadstavba přinesla velké emoce a mužstva, která to zvládla, jsou spokojena. Co se týká skupiny o Evropu, sám jsem zvědavý, jak dopadne Baník v souboji s Mladou Boleslaví. Připadá mi zvláštní, že klub, který skončí po základní části pátý, bude hrát o evropské poháry s mužstvem, které skončilo o několik míst za ním a získalo o několik bodů méně. Nevím, jestli je to úplně spravedlivé. To jsou ale věci, které nechci hodnotit.