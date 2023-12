Chcete se dostat na zápas české fotbalové reprezentace na Euru v Německu? Nejdříve si musíte zamluvit vstupenky. A pak už jen věřit, že se na vás usměje štěstí. Samotná registrace totiž nestačí. Očekává se, že zájem fanoušků bude větší než nabídka, v tom případě o držitelích lístků rozhodne loterie.

Češi vybojovali postup na Euro | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Po rozlosování základních skupin Eura začíná dlouho očekávaný prodej lístků. Systém pro objednání se otevírá v sobotu ve 22 hodin. Jak na to?

Registrace žadatelů o vstupenky na zápasy českých fotbalistů, kteří postoupili v kvalifikaci z druhého místa, bude probíhat na webu www.fotbal.cz až do středečních 22 hodin. UEFA alokovala pro účastníky turnaje 10 tisíc vstupenek na zápasy skupinové fáze. Pokud bude zájem o lístky převyšovat nabídku, proběhne los.

A že se dá očekávat pořádný nával. První zápas s Portugalskem totiž Češi odehrají nedaleko od hranic v Lipsku, i další dvě utkání v Hamburku jsou pro české fanoušky snesitelná.

„Není podstatné, kdy se zájemci o vstupenky zaregistrují, a nemusí se tak přihlašovat hned v prvních minutách po zpřístupnění formuláře. Každý žadatel má stejnou šanci na úspěch bez ohledu na to, kdy bude jeho žádost podána,“ upozorňuje FAČR.

Zájemci budou muset vyplnit jméno, e-mailovou adresu a kraj, z něhož budou na šampionát cestovat, neboť FAČR chystá vypravení speciálních fanouškovských speciálů.

Ve čtvrtek a v pátek rozešle asociace úspěšným žadatelům unikátní kód. Samotný prodej pak už bude probíhat na webu UEFA. Po zadání přiděleného kódu do systému na portálu organizátora šampionátu UEFA budou moci fanoušci do pátku 15. prosince do 17 hodin kupovat vstupenky.

Neúspěšní žadatelé se budou moci zapojit na portálu UEFA ještě do druhého kola na Ticket Portalu UEFA.

Cena? Lístek už za osm stovek

UEFA nabízí lístky ve čtyřech cenových kategoriích za 30, 60, 150 a 200 eur (729 až 4860 korun). Pro fanoušky bude k dispozici nejvíc vstupenek v nejlevnější relaci, na většině stadionů půjde o místa za brankami.

Celkem bude k dispozici 270 000 vstupenek za 30 eur a jeden milion lístků v ceně 60 eur nebo méně. Na finále bude k dispozici 10 000 vstupenek za méně než 100 eur.

K dispozici bude více než 2,7 milionu vstupenek, z nichž víc než 80 % je přiděleno všem fanouškům. Mimochodem, UEFA v prvním mezinárodním okně prodeje, které probíhalo od 3. října do 26. října, registrovala na oficiální platformě UEFA přes 20 milionů žádostí.

Podrobnosti o registraci najdete na webu FAČR. „Informace bude zároveň vždy aktualizován podle toho, v jaké fázi se prodej vstupenek bude právě nacházet,“ uvedl tiskový mluvčí české reprezentace Petr Šedivý.

Vstupenky rezervované pro vyřazovací fázi půjdou do prodeje v průběhu turnaje po postupu příslušných týmů a na konkrétní zápas.