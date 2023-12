Fotbalová asociace čelí kritice kvůli prodeji lístků na zápasy české reprezentace na Euru v Lipsku a Hamburku. Registrace s loterií vzbuzuje u fanoušků velké pochybnosti. Vedení českého fotbalu pro ně má dobrou zprávu.

Čeští fanoušci se obávají, že se k nim vstupenky na Euro nedostanou. | Foto: Deník/Zdeněk Vaiz

V sobotu večer po losu mistrovství Evropy 2024 v Německu měl FAČR spustit na svém webu registraci žadatelů o lístky na utkání českých fotbalistů. Jenže na server zaútočili hackeři a start se tak o den zpozdil. Teď je asociace terčem hněvu fanoušků kvůli systému registrace pro prodej lístků.

Šťastlivci budou náhodně vybráni z žádostí, které přišly v uplynulých dnech prostřednictvím webu FAČR. „Bude to za dozoru notáře,“ ujistil Petr Šedivý, mluvčí fotbalové asociace.

Řešil se ale i počet vstupenek, které půjdou mezi fanoušky. UEFA oznámila, že každému účastníkovi fotbalového Eura v Německu, které je pro Čechy za humny, náleží na jeden zápas deset tisíc míst, nehledě na kapacitu stadionu. V komunitě příznivců reprezentace to způsobilo paniku i proto, že leckdo nabyl obavu, že z této kvóty budou ještě odečteny vstupenky pro nejrůznější sponzory.

Dobrá zpráva? Šedivý pro Deník řekl, že FAČR rozdělí maximum: tedy 2500 kódů. Každý kód umožní nákup čtyř vstupenek.

Šance pro překupníky

Jenže potíž je v tom, že tenhle systém se dá snadno obejít. Fanoušci tak oprávněně spekulují, že se na ně nedostane. Při registraci ve furmuláři na webu vás totiž okamžitě něco zarazí. Každý zájemce musí vyplnit jen jméno, e-mailovou adresu a kraj, odkud bude na Euro cestovat (kvůli vypravení zvláštních fanouškovských vlaků). Žádné identifikační údaje, žádné číslo občanského průkazu nebo pasu. A to je právě ten kámen úrazu.

„To si tedy můžu udělat tisíc mailů a tisíckrát se přihlásit? To je snad špatně, ne? To, že nechodí ani potvrzovací mail, ani nezmiňuju. Proč se to neudělalo pořádně? Zase jsem akorát zklamanej, jelikož mám pocit, že se na to někdo prostě vys… Ach jo,“ postěžoval si na platformě X fanoušek s přezdívkou Destralux. „Jestli chceš mít čtyři lístky, tak je to v podstatě bitva o to, kolik si uděláš účtů a jestli ti to vyjde mít možnost si je koupit,“ upozornil.

Děravý systém registrace (končí ve středu ve 22 hodin) nahrává překupníkům s lístky nejen z Česka, ale i ze zahraničí. FAČR za to čelí kritice. „Totální amatérismus,“ zlobil se další fanoušek. „Protože kdyby se to udělalo pořádně, nešlo by to později ovlivnit ani falšovat,“ přidal se jeden z mnoha nahněvaných komentujících. „To už musí být úmyslná díra.“

Další podivnost? Zajímavé je, že asociace zrušila svůj oficiální fanklub, který fungoval přes čtyři roky. Jedním z benefitů členů fanklubu české repre přitom byly výhody při nákupu vstupenek. Třeba na utkání s Brazílií ve vyprodaném Edenu v roce 2019 měl fanklub k dispozici 2200 lístků.

„Všude jinde to jde, jen v Česku není nikdo zvýhodněn,“ napsal rozzlobený čtenář Deníku.

A ještě jedna důležitá informace k získání vstupenek na Euro. Kdo v loterii uspěje, obdrží ve čtvrtek a v pátek od FAČR unikátní kód UEFA. Ten bude platit na konkrétní zápas a umožní úspěšným žadatelům zakoupit až čtyři vstupenky na dané utkání. Samotný prodej pak už bude probíhat pouze na webu UEFA.

Po registraci v rámci Ticket Portalu UEFA a po zadání unikátního kódu UEFA budou moci fanoušci zakoupit vstupenky na konkrétní utkání. Tady už každý bude muset zadat i vlastní identifikační údaje. Kód bude nutné uplatnit do pátku 15. prosince do 17 hodin, kdy prodej končí.