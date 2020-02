„Jde nám o to, aby tady byla alternativa,“ prohlásil Grégr. Výzva 2021 proto, že za rok jsou v plánu další velké volby. Post šéfa fotbalové asociace (FAČR) zastává Martin Malík, nicméně největší vliv má Roman Berbr. A právě ten je nadále pro některé osobnosti nepřítelem číslo 1.

„Vládne tu strach,“ řekl bývalý arbitr, jenž odřídil takřka dvě stovky mezinárodních zápasů. V případě Berbra vadí jeho minulost (agent Stb), zákulisní čachry s penězi i způsob komunikace. Největší potíž? „Slíbí dotace a lidé pro něj ve volbách chtě nechtě zvednou ruku,“ zmínil Grégr.

Chyby v lize? Berbr má vliv

Autor publikace Černá svině zažil během své kariéry leccos, ale současné dění (především kolem rozhodčích) je prý ještě horší. „Netvrdím, že tu máme korupční jednání. Ovšem stačí povědomí o nějakém tlaku. Říká se, že lidé vědí, kudy běží zajíc. Rozhodčí jsou ovlivňováni i bez peněz,“ konstatoval Grégr.

„Je to na facku. Takhle si fotbal nezíská důvěru,“ doplnil Popper. Jako příklad poslouží podzimní události v nejvyšší soutěži. Konkrétně třeba zápas Plzeň vs. Liberec, kdy rozhodčí Zbyněk Proske evidentně chyboval v neprospěch hostů. „Chyby dělá každý, ale kolik jich už tenhle pán udělal? A přitom pořád píská,“ rozzlobil se Grégr. „Takový člověk by měl být navždy vyřazen z fotbalu,“ vyhlásil Popper.

A tím se dvojice rebelů dostává zpátky k Berbrovi. Vliv někdejšího rozhodčího je nezpochybnitelný. Jeho tvrzení, že zajistí rozhodčího na derby, zlidovělo.

Něco takového by si za hranicemi nikdo nedovolil. Podle Grégra a Poppera vše souvisí s (ne)fungováním komise rozhodčích. „Je na hraně, co se děje. Sudí nemůže řídit Jozef Chovanec. Byl to výborný fotbalista, ale aby vedl rozhodčí? Vždyť nemá respekt, o erudici ani nemluvě. Všichni víme, že jen kývá,“ prohlásil Grégr.

Možná namítnete, že Grégra či Poppera ženou ambice. Avšak, dle jejich slov, jim záleží na fotbale jako takovém. „Už jsme v důchodu. Žádné funkce nechceme,“ upozornili. „Kdysi jsme zkoušeli do komisí proniknout, ale jakmile nedržíte basu, máte smůlu.“

Podpis připojilo i několik osobností

Změnu nicméně vyhlíží více lidí i proto vznikla Výzva 2021. V petici se píše: „Vyzýváme všechny členy FAČR ze všech okresních a krajských svazů a všech klubů, aby si při volbách v roce 2021 zvolili takové delegáty, kteří do vedení českého fotbalu prosadí morálně čisté, erudované a minulostí nezatížené lidi.“

Během několika týdnů se pod dokument podepsalo skoro dva tisíce lidí. Jsou mezi i nimi i takové osobnosti jako Ladislav Vízek či Ivan Kopecký, připojil se také otec slávistického manažera Jana Nezmara. „Už to samo o sobě znamená, že u nás opozice je. A kdyby tu nevládl takový strach, byla by ještě silnější. Zkoušíme otevřít prostor. Pro diskusi, pro změnu,“ dodal Grégr.