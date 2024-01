Čekalo se ledacos, ale pro tohle neexistuje žádná omluva. Nechutné scény se odehrály ve vyhroceném derby mezi West Bromwichem a Wolverhamptonem v rámci FA Cupu. Přímo na hřišti vypukly krvavé boje fanoušků a zápas musel být na půl hodiny přerušen.

Derby mezi West Bromwichem a Wolverhamptonem přerušily potyčky fanoušků. | Foto: Profimedia

První vzájemný střet dvou klubů z Black Country od roku 2012 skončil ostudou. V zápase fotbalistů West Bromwiche a Wolverhamptonu vypukl na stadionu chaos. Když Matheus Cunha zvýšil v 78. minutě na 2:0 pro hostující Wolves, na tribuně se rozhořely nepokoje mezi fanoušky, které se přenesly až na hřiště.

Výtržníci vtrhli na plochu a musela zasáhnout policie. Zápas byl přerušen a hráči obou týmů byli staženi do kabin. K násilí došlo v roku Hawthorns poblíž místa, kde obvykle sedí rodiny a přátelé hráčů. Kyle Bartley vzal své děti a odvedl je do bezpečí, aby nebyly svědky krvavých scén.

Po půl hodině se policii podařilo rozzuřený dav zpacifikovat a zápas se mohl dohrát.

Anglie se děsí. Na fotbal se vrací násilí fanoušků. Jsou to idioti, říká legenda

„Předpokládá se, že problémy vznikly poté, co někteří fanoušci Wolves pronikli do sektoru vyhrazeného pro příznivce Albionu,“ napsal deník The Sun.

„Jeden z fanoušků byl odveden, přičemž mu po tváři stékala krev. Další byl vynesen ze stadionu na nosítkách,“ informoval web BBC.

„Fotbalový klub West Bromwich Albion co nejdůrazněji odsuzuje nechutné scény, které narušily nedělní derby,“ oznámil domácí klub.

Tvrdý postih

Násilnosti na stadionu prověří anglická fotbalová asociace. „Výtržnosti, k nimž došlo na derby Black Country mezi West Bromem a Wolves, jsou naprosto nepřijatelné. Bezpečnost a ochrana jsou nejdůležitější a chování zúčastněných bylo nebezpečné a neomluvitelné. Tyto závažné incidenty budeme vyšetřovat společně s kluby a příslušnými orgány a budou přijata příslušná opatření."

Chuligány čeká tvrdý trest. „Klub bude spolupracovat s policií a fotbalovou asociací, aby plně vyšetřil incidenty, které vyústily v přerušení zápasu. Každý, kdo se na výtržnostech podílel, bude kromě případného trestního stíhání potrestán zákazem činnosti v klubu,“ doplnil West Bromwich.