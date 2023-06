Po téměř půlstoletí se dostali fotbalisté West Hamu do finále evropské klubové soutěže. Tuhle velkolepou událost si horliví fanoušci tradičního klubu z Londýna pochopitelně nemohli nechat ujít a Prahu vzali útokem. Kvůli tomu, aby viděli svůj tým, se trmáceli klidně i přes půl planety.

Fanoušci West Hamu v centru Prahy | Foto: Profimedia

Na středeční bitvu s Fiorentinou o trofej pro šampiony Evropské konferenční ligy se sjeli příznivci Hammers po tisících a doslova z celého světa. Ti šťastnější se dostali přímo na stadion v Edenu (každý z klubů dostal jen necelých 5 tisíc vstupenek), ostatní si aspoň přijeli užít atmosféru finále v ulicích Prahy.

Příběhy fanoušků West Hamu, kteří se vydali do české metropole, jsou úžasné a jen demonstrují lásku ke klubu. Mnozí kvůli finále neváhali narychlo změnit plány a klidně byli ochotni podstoupit strastiplnou cestu.

Jedním z takových „bláznů“ je Jake Balding z Essexu, který strávil poslední čtyři a půl měsíce na tripu po Asii. V Indonésii ale svůj výlet předčasně ukončil a vyrazil na fotbal do Prahy, aby viděl v akci Tomáše Součka a spol.

Invaze fanoušků West Hamu do Prahy? Přetlak Britů mají vyřešit fanzóny

„Byl bych tam ještě pár týdnů zůstal, kdyby nebylo West Hamu. Ale nenapadá mě lepší způsob, jak ukončit své cestování, než přiletět do Prahy. Doufejme, že tam budu, abychom to vyhráli,“ líčil Balding britským médiím. Z Bali letěl přes Kuala Lumpur do Dubaje a odtud do Prahy. To je celkem 30 hodin cesty.

Zdroj: Youtube

Zpátky na večeři s Mickey Mousem

Dan Plummer si zase „odskočil“ do Prahy uprostřed rodinné dovolené v Disneylandu v Orlandu na Floridě. „Doposud jsem byl na každém venkovní zápase, takže finále si nemůžu nechat ujít,“ vysvětlil otec rodiny. „Po zápase se musím vrátit zpátky do Orlanda, abych ve čtvrtek večer stihl večeři s Mickey Mousem. Celé mě to stálo malou hypotéku,“ prozradil.

Lístek na Součka za čtvrt milionu? Šílenství, proklínají fanoušci finále v Edenu

Do Česka přicestovali dokonce i fanoušci z opačného konce světa – Nového Zélandu a Austrálie. Ale i přímo z Londýna bylo obtížné se dostat do Prahy. Kvůli finále Konferenční ligy zdražily letecké společnosti přímé linky mezi britskou a českou metropolí. Aby angličtí fanoušci ušetřili několik liber, vydali se do Prahy přes okolní státy jako je Německo, Polsko, Slovensko, ale třeba i Francie.

Jedním z nejvěrnějších příznivců Kladivářů je Morgan Rees, který se vypravil do Prahy i se svou maminkou Elizabeth. Ta je pamětnicí posledního finále West Hamu. Elizabeth Reesová zažila porážku s Anderlechtem Brusel v Poháru vítězů pohárů v roce 1976 přímo na stadionu. Po 47 lety je znovu v davu.

Do Prahy si Reesová přivezla i prapor „Lyall style“, se kterým fandila v Bruselu. Vlajku mimochodem zdědila po svém dědečkovi, který sloužil na námořní lodi.