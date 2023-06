Pražský Eden hostí ve středu večer velkou sportovní akci. Zápasem West Hamu s Fiorentinou vyvrcholí druhý ročník Evropské konferenční ligy. Finále velkého evropského poháru se odehraje poprvé v historii na české půdě, vítěz duelu se automaticky kvalifikuje do příštího ročníku Evropské ligy. Oba celky čekají na velkou evropskou trofej od 60. let.

Fanoušci West Hamu se začínají shromažďovat okolo stadionu | Foto: Profimedia

Do finále Evropské konferenční ligy v Edenu zasáhnou tři čeští fotbalisté. Shodou okolností zde všichni tři hráli domácí zápasy v dresu Slavie. Na straně West Hamu jde o Tomáše Součka s Vladimírem Coufalem, na straně Fiorentiny o Antonína Baráka.

„Je to asi největší zápas mé kariéry. I když těch velkých zápasů bylo dost, tohle je zaprvé finále a zadruhé doma. To je spojení něčeho, co to všechno překoná o více levelů,“ říká Souček.

Souček láká Angličany do Prahy na guláš. Bramborový salát neshánějte, radí

Kapacita stadionu v Edenu byla snížena na 18 tisíc míst, oba týmy dostaly pro své fanoušky pět tisíc vstupenek, což především u anglických fanoušků vyvolalo značnou nevoli. Podle britských médiích má do Prahy dorazit okolo dvaceti tisíc příznivců Kladivářů. Někteří už od úterního dopoledne obklopují hospody v centru hlavního města. Z jihu Evropy má podle hrubých odhadů dorazit zhruba deset tisíc italských ultras.

Fanzóna a Křetínský v Edenu

Pro nešťastníky, kteří si nekoupí předražené lístky od překupníků, je ale připravený záložní plán. Fandové West Hamu mohou využít fanzóny na Letenské pláni, příznivci Fiorentiny budou mít stejnou možnost o pár stovek metrů dále na holešovickém Výstavišti.

Data před finále West Ham - FiorentinaZdroj: Deník

Generálku na finálovou bitvu zvládla lépe Fiorentina, která porazila Sassuolo na jeho hřišti 3:1. Italský celek se bude opírat především o brazilského útočníka Arthura Cabrala, který v letošním ročníku Konferenční ligy nastřílel sedm gólů.

To West Ham v posledním ligovém duelu padl 1:2 se sestupujícím Leicesterem. Obránci Fiorentiny si budou muset dát největší pozor na forvarda Michaila Antonia, jenž nasázel v letošní sezoně evropských pohárů sedm branek.

Zdroj: Youtube

V hledišti bude finálovému utkání přihlížet i český spoluvlastník West Hamu a majitel pražské Sparty Daniel Křetínský.

Duel v Edenu začíná ve středu od 21 hodin.