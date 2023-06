Ostuda ve finále Konferenční ligy v Praze. Fanoušci West Hamu způsobili krvavé zranění Cristianu Biraghimu. Kelímek hozený z tribunu rozbil kapitánovi Fiorentiny hlavu. Vyhecovaný zápas v Edenu vyhrál londýnský klub 2:1. Zisk trofeje slaví i Češi Tomáš Souček a Vladimír Coufal. Antonín Barák na straně poražených smutní.

Fanzóna na Letné slaví první gól West Hamu. | Video: Jan Šejhl

Rozjetí příznivci West Hamu se během finále Konferenční ligy v Praze postarali o pořádnou ostudu. Z londýnského kotle na stadionu Slavie létaly na hráče Fiorentiny plastové kelímky od piva a jeden z nich před koncem poločasu trefil Cristiana Biraghia zezadu do hlavy, když chtěl rozehrát roh.

Kapitán Fialek měl tržnou ránu na hlavě, crčela z něj krev a musel být ošetřen. Hráči West Hamu včetně Vladimíra Coufala zamířili k londýnskému davu za bránou a fanoušky se snažili uklidnit, což se jim povedlo.

Záběry ze šokujícího incidentu okamžitě zaplavily sociální sítě. Fanoušci volali po exemplárním trestu. „Očekávám doživotní zákaz pro příznivce West Hamu v celé Evropě,“ zlobil se jeden z fanoušků.

Chování Londýňanů odsoudili i známé osobnosti. „Ostuda. Fanoušci West Hamu by to neměli dělat, nemají to zapotřebí. Je to špatné,“ kritizoval příznivce Hammers Scott Minto, bývalý obránce West Hamu a Chelsea.

Hrstka idiotů

„Opravdu hloupé chování hrstky idiotů. Je třeba to vyřešit a zbavit se jich,“ řekla další někdejší hvězda Kladivářů Joe Cole v rozhovoru pro BT Sport.

„Tohle je ostuda, nemělo by se to stát,“ kroutil hlavou legendární útočník Pavel Kuka v poločasovém studiu ČT. „Nebýt to finále, zápas by se možná nedohrál.“

Někteří fanoušci ocenili, že Biraghi nesimuloval. „Mimochodem, Biraghi je frajer. Jiní by se váleli po hřišti doteď.“

Ve finále West Ham vyhrál gólem Jarroda Bowena z 90. minuty 2:1 a získal druhou velkou evropskou trofej v klubové historii. Souček s Coufalem odehráli celý zápas, záložník Barák nastoupil za poražený tým až v nastavení.

Je jisté, že krvavá a napínavá noc v Edenu, která patřila West Hamu, bude mít ještě nepříjemnou dohru.