Je to oficiálně potvrzeno. David Moyes skončí na lavičce West Hamu United. Nový kouč, který bude mít pod svými křídly i dvojici českých fotbalistů Tomáše Součka a Vladimíra Coufala, by měl být ze Španělska. I když… Bude u toho i české duo?

Tomáš Souček a Vladimír Coufal nejednou v letošní sezoně odcházeli ze hřiště se svěšenými hlavami. | Foto: Profimedia

Je to příběh hodný téměř filmového zpracování. Moyes přebíral soubor, který se nacházel na hraně druholigové propasti, dokázal s ním ale takřka zázraky. Vždyť West Ham se během následujících let propracoval až do evropské špičky a místo bojů o body ve druhé nejvyšší soutěži vystavil do své vitríny trofej z Evropské konferenční ligy.

V evropském měřítku teď West Ham patří mezi elitu. V pětiletém koeficientu UEFA figuruje na 23. místě hned za Arsenalem a třeba před AC Milán.

Jenže nic netrvá věčně. Ani spokojenost fanoušků s prací zkušeného manažera. Kladiváři jsou kritizovaní nejen za výsledky, ale i styl předváděné hry. Moyesova pozice se řešila už delší dobu. Bylo to jako na houpačce. Kritiku střídalo zklidnění ovzduší po některém z nepříliš mnoha povedených výsledků.

Krize se naplno rozjela po vánočních svátcích. Od té doby si West Ham připsal pouhá tři ligová vítězství, v tabulce nejspíše neskončí na lepší než deváté příčce. Silnější a silnější spekulace o Moyesově odchodu pak klub potvrdil v pondělí.

Měl výsledky, ale končí pod toxickým mrakem

„Chápu frustraci fanoušků z předváděných výkonů, ale… Výsledky měl. Byl to nejlepší trenér West Hamu,“ glosoval situaci Jamie Carragher, expert stanice Sky Sports a někdejší fotbalista.

Zprávu řeší na ostrovech kde kdo. „Je nešťastné, že končí pod toxickým mrakem,“ napsal pro BBC James Jones ze sdružení fanoušků We Are West Ham.

Jméno nového trenéra zatím ambiciózní celek oficiálně neoznámil. Podle zákulisních informací by se jím ale měl stát Julen Lopetegui. Španělský trenér byl sice v hledáčku mnichovského Bayernu, ale sám prý touží po návratu do Premier League, kde naposledy působil na lavičce Wolverhamptonu.

A s novým koučem často přicházejí i změny. Na pozoru se tak musí mít i česká dvojice Tomáš Souček a Vladimír Coufal.

Stejně jako Moyes se i oni nevyhnuli tvrdé kritice. Jindy opěvovanému reprezentačnímu kapitánovi nemohli leckdy fanoušci přijít na jméno, o Coufalovi zase padala nelichotivá přirovnání jako levný obránce z východní Evropy.

Jen jeden fotbalista hrál víc než Souček

Pod Moyesem zažívali oba Češi povětšinou dobré časy, patřili k jeho oblíbeným hráčům, vyhovovali mu z taktických záměrů.

Svědčí o tom i statistická čísla. Souček letos odehrál v dresu Kladivářů přesně padesát zápasů. To je víc než obletovaní Mohammed Kudus (46), Jarrod Bowen (43) a Lucas Paquetá (41). Rodáka z Havlíčkova Brodu trumfne jen James Ward-Prowse, anglický reprezentant sice zasáhl do stejného počtu mačů jako Souček, leč na hřišti nasbíral více odehraných minut. Mimochodem, Coufal je na čísle 45 utkání.

Komfortní zóna tímto končí. Nepříjemné to může být hlavně pro Coufala, jemuž bude v srpnu 32 let a letos se několikrát spekulovalo o jeho možném odchodu.

Bizarní vlastní gól připravil West Ham o body s Liverpoolem. Byl u něj i Souček

Situace ve West Hamu je pro českého fanouška o to zajímavější, že spoluvlastníkem klubu se v roce 2021 stal tuzemský miliardář Daniel Křetínský. A zatímco na začátku prý Moyese uznával, poslední měsíce svědčí o změně názoru. Boss, který také drží vládu nad Spartou, byl podle zdrojů z ostrovů vývojem v Londýně frustrován.

Bude tak navýsost zajímavé sledovat, jaký další vývoj situace za zdmi londýnského olympijského stadionu, kde West Ham sídlí, nabere.