Mistrovské oslavy se přesunuly z Prahy do Londýna. Tisíce lidí lemovaly ulice britské metropole během přehlídky šampionů. Fotbalisté West Hamu projeli městem v otevřeném autobusu na oslavu triumfu v Konferenční lize.

West Ham s Tomášem Součkem a Vladimírem Coufalem porazil ve středečním finále Konferenční ligy v pražském Edenu Fiorentinu 2:1 gólem Jarroda Bowena z 90. minuty. Hammers získali druhou velkou evropskou trofej v klubové historii a první po dlouhých 43 letech.

Po mejdanu v centru Prahy se šampioni vrátili ve čtvrtek zpátky Londýna, kde je čekala tradiční oslavná jízda městem v otevřeném autobusu. Přehlídka vedla ulicemi severního Londýna a symbolicky kopírovala trasu, po které jel tým kapitána a klubové legendy sira Bobbyho Moora po triumfu v Pohár vítězů pohárů v roce 1965. Mimochodem, jeho dcera si dnes užila cestu na "palubě" s fotbalisty.

Autobus s hráči vyrazil na projížďku městem od starého stadionu Upton Park a mířil na Stratfordskou radnici. Musel se pomalu prodírat davy fanoušků West Hamu, které přišly přivítat svoje hrdiny. Atmosféra byla úžasná. Fotbalisté mávali šálami a svým příznivcům ukazovali stříbrný pohár.

Trofej pro fanoušky klubu

Poté, co autobus s hráči dorazil na radnici, začaly divoké oslavy. „Měli jsme neuvěřitelnou podporu v Praze a tady ve východním Londýně je to senzační. Společně si užijeme to, co jsme právě dokázali,“ pronesl k fanouškům kouč David Moyes.

„Chtěli jsme vyhrát pro fanoušky, přivézt jim trofej a to se nám povedlo,“ hulákal z balkonu radnice hrdina finále Jarrod Bowen.

„Je fantastické vidět fanoušky Hammers z celého Londýna zaplnit ulice, aby přivítali naše hrdiny,“ řekl majitel klubu David Sullivan, partner českého spoluvlastníka West Hamu Daniela Křetínského. „Nemohu být více hrdý na tento klub. Jsem hrdý na to, jak daleko jsme za poslední desetiletí došli. Teď je čas oslavovat.“