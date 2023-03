Trápící se fotbalisté West Ham United jsou jen těsně nad pásmem sestupu. Navenek se tradiční klub tváří sebevědomě a věří, že se v Premier League udrží, v interních nařízeních už se ale realisticky chystá i na katastrofickou eventualitu pádu do nižší soutěže. Hráči mužstva, jehož součástí jsou i čeští reprezentanti Tomáš Souček a Vladimír Coufal, by se v takovém případě měli připravit na osekání mzdy.

Fotbalista West Hamu Tomáš Souček se raduje ze svého gólu | Foto: ČTK/AP/Ian Walton

V minulosti na to doplatila řada klubů, hodně známý – protože filmařsky zdokumentovaný – je případ Sunderlandu. Šlo o to, že i o po sestupu do nižší soutěže držely platy hráčů na úrovni Premier League s vírou, že si hned vybojují postup zpět mezi elitu. Někdy to vyšlo, někdy ne. Pak to ovšem znamenalo pro klub finanční katastrofu.

Proto se West Ham United, spoluvlastněný českým miliardářem Danielem Křetínským, chce dopředu pojistit, že na podobnou eventualitu nedojde. Podle informací britských médií začal londýnský klub do nových hráčských smluv zahrnovat klauzuli o razantním snížení platu v případě pádu z nejvyšší soutěže. Odhaduje se, že by šlo o škrty ve výši 20 až 30 procent.

K podobnému kroku sáhl také Leicester, který se stejně jako West Ham pohybuje těsně nad pásmem sestupu (jen o skóre) a strašák pádu do druhé anglické ligy je tedy víc než reálný. Když Hammers hrozil sestup před třemi lety, vedení klubu hrozilo krácením platů až o 50 procent. Zabralo to, tým se nakonec s odřenýma ušima zachránil.

Navenek se West Ham ovšem tváří sebevědomě. „Určitě víme, že jsme příliš dobří, abychom sestoupili,“ prohlásil útočník Michail Antonio s tím, že hráči prý o možnosti pádu z Premier League vůbec nepřemýšlejí. „V minulých dvou sezonách jsme předvedli, čeho jsme schopni, a pořád máme dostatek kvality, abychom se zvedli.“

Zmíněné klauzule o snížení platu se týkají pouze nově uzavřených kontraktů s čerstvými (a drahými) posilami. Hráčů, jako je třeba reprezentační kapitán Tomáš Souček s ročním příjem 3,5 milionu liber (asi 95 milionů korun), by se to týkat nemělo. Jiná věc je, zda by v případě sestupu nepřišel výprodej dobře placených opor, případně další změny ve smlouvách.