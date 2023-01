Je to opravdu kuriózní situace. Třicetiletý rodák z Borne patří v tuhle chvíli anglickému Burnley, od začátku sezony však hostuje v tureckém Besiktasi, odkud má pro změnu zamířeno zpět na Britské ostrovy. Nicméně tentokrát na mnohem lukrativnější adresu.

Životní přestup Wouta Weghorsta, 197 cm vysokého čahouna s instinktem zabijáka, jenž proslul například hádkou s Lionelem Messim po čtvrtfinále světového šampionátu v Kataru, jako by dokonale vystihoval jeho celý životní příběh na fotbalových trávnících.

První velkou kapitolu biografie rozepsal v německém Wolfsburgu, kde působil necelé čtyři roky a za tu dobu si v očích místních fanoušků získal pověst sympatického chlapíka. Dával góly a bavil publikum. Ideální vizitka útočníka na burze s fotbalovým uměním.

Manchester dostal zelenou, ale…

Poté však přišel vymodlený přestup do Burnley, kde se optimistický scénář rázem proměnil v nepříliš klidnou zápletku. Weghorst se v Anglii vůbec neprosadil, s týmem sestoupil do druhé ligy a ihned po skončení sezony zmizel do rozsluněného Turecka.

Využil totiž klauzule ve smlouvě, která mu umožnila v případě sestupu z klubu odejít. Nicméně pouze na hostování. Nizozemský forvard zamířil do Besiktase, kde si vysnil velký comeback. A povedlo se. Gólová mašina se opět nastartovala a na Weghorsta se začala intenzivně vyptávat hladová evropská špička.

Wout Weghorst se dojemně rozloučil s fanoušky Besiktase.Zdroj: Profimedia

Včetně slavného Manchesteru United, kterému na lavičce vévodí jeho krajan z regionu Twente Erik Ten Hag. A byl to právě on, kdo po konci šampionátu oslovil třicetiletého útočníka s prosbou o jeho střelecké služby. Nadšený útočník řekl pochopitelně ano.

Jenže zatímco v kancelářích na severu Anglie panovala radost z hladkého průběhu jednání, turecká strana se Weghorsta odmítla vzdát. A nastal problém. Vedení United sice dostalo zelenou od Burnley, které vlastní útočníkova práva, jenže Besiktas s jeho přesunem nesouhlasil.

Na začátku týdne navíc turecký klub vydal prohlášení, ve kterém zcela jasně vyvrátil veškeré spekulace o tom, že v rámci hostování existuje jistá výstupní klauzule ve výši 60 milionů korun. Což v praxi znamená, že všechny trumfy padly do náručí Besiktase.

Klidně se vyplatím úplně sám

Nizozemský kanonýr si ale přesun do Manchesteru United nechce nechat vzít. Vnímá to jako jedinečnou (a možná také poslední) možnost v kariéře, i proto se nedávno nechal veřejně slyšet, že je ochotný se z hostování vyplatit úplně sám.

Na tuto variantu však nejspíše nedojde. Turecký klub přeci jen malinko ustoupil a umožnil Weghorstovi z klubu odejít. V případě, že se podaří najít adekvátní náhradu na jeho pozici. Tyto požadavky splňuje Vincent Aboubakar, jenž po příchodu Cristiana Ronalda skončil v saúdskoarabském All-Nassru.

Pokud se tak opravdu stane, trenérovi Rudých ďáblů ten Ten Hagovi se splní jeho přání s posílením ofenzivních řad a do druhé poloviny programu anglické Premier League už naskočí i se svým krajanem. Posilou, která se bude v klíčových momentech rozhodně hodit.

O Weghorstovi se sice leckde dočtete, že patří mezi dosti složité povahy, zvláštní mentality, někdy až se sklony k perfekcionismu. Možná i proto je ale širokou fotbalovou veřejností považován za výjimečného dříče, jenž v utkání nevypustí jediný souboj. Těmto statistikám také při svém působení v anglické nejvyšší soutěži vévodil.

A když k tomu přidáte i jeho schopnost střílet důležité branky, Manchesteru se v předních liniích rozhodně rýsuje velice zajímavá varianta. Klapne to? Weghorst už má sbaleno.