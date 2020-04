Do této funkce nastoupil v situaci, kdy radotínské Olympii patřila předposlední příčka přeborové tabulky. Předčasný konec amatérských soutěží znamenal, že se nesestupuje - tedy záchrana. Ovšem příliš radosti v Radotíně nebylo. „Určitě bychom si raději zahráli přímo na hřišti, to je jasné. Na druhou stranu jsme rádi, že pokračujeme v přeboru,“ přiznává.

Teď má čas na práci a přípravu týmu pro příští sezonu. „Už před jarem jsme posílili a teď se bude dál makat. Před sezonou tu byla celá řada kluků, co neměla s přeborem zkušenosti, teď nějaké získali a věřím, že se to ukáže i na hřišti,“ přeje si.

Ukončení soutěží bylo nepříjemné, ale pro většinu zainteresovaných šlo o vcelku očekávaný krok. „Čas běžel a termínů bylo pořád méně. Mezi amatéry je těžké nařídit, že by se soutěž dohrávala třeba v době dovolených, nebo že by se delší čas hrálo v rytmu středa/sobota. Hráči tady chodí do zaměstnání, fotbal je neživí,“ pokračuje Jiránek.

V radotínské Olympii bude mít na dohled všechny týmy od áčka až po žáčky. „Tahle funkce mě oslovuje víc než třeba trenéřina. Jde u mě teď o jakési sbírání zkušeností s touhle prací. Je to směr, kde vnímám, že by mě práce v managementu klubu mohla do budoucna bavit. V zimě jsem nějaké zkušenosti získal, teď se toho moc dělat nedá,“ usmívá se.

Všechny teď čeká dlouhá pauza bez fotbalu. Společně zatím mohou trénovat jen profesionální fotbalisté, ostatní si musejí počkat na další postupné uvolňování přísných vládních nařízení. „Uvidíme, kdy bude moct trénovat celé mužstvo. Všichni si sedneme a vymyslíme, jak budeme postupovat dál,“ míní.

Dvě nejvyšší české ligy se budou dohrávat, ovšem bez přítomnosti diváků. Dovede si něco takového představit hráč, který má za sebou několik skvělých sezon mezi profesionály a patřil mezi opory v italské Reggině nebo moskevském Spartaku?

„Když se bude hrát bez diváků, určitě bude více přenosů a lidé tak uvidí více zápasů alespoň v televizi. Kolektivní sporty se ale hrají pro fanoušky. Ono je také otázka, kolik lidí by v téhle době na fotbal přišlo, třeba by měli strach z možné nákazy koronavirem,“ pokyvuje hlavou.

Martin Jiránek



Narozen: 25. 5. 1979, Praha



Klubová kariéra



1995-1999 Bohemians 1905

1999-2001 Liberec

2001-2004 Reggina

2004-2010 Spartak Moskva

2010-2011 Birmingham

2011-2013 Groznyj

2013-2016 Tomsk

2016-2017 Příbram

2017-2019 Dukla

2019-2020 Radotín



Největší úspěchy



2000 vítěz Poháru ČMFS

2002 zlato mistrovství Evropy kategorie U21

2004 bronz mistrovství Evropy

2011 vítěz Anglického ligového poháru