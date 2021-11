Zloba. Vztek. Agrese. A není divu, fanoušci Gremia zuří naprosto po právu. Tradiční klub brazilské Série A letos zažívá doslova noční můru a s vyhlídkami na lepší zítřky to nevypadá vůbec dobře.

Devět kol před koncem soutěže se tým z Porto Alegre nachází na předposledním sestupovém místě, z posledních deseti klání jich prohrál hned osm. Na záchranu nyní ztrácí propastných devět bodů a zdá se, že o jejich osudu je rozhodnuto.

A to nemohou vůbec překousnout tamější fanoušci, kteří jsou vyhlášenými horkokrevnými srdcaři. A jejich pohár trpělivosti definitivně přetekl v utkání proti druhému Palmeiras.

V něm domácí podlehli svému soupeři 1:3, avšak příznivce Grémia roznítila úplně jiná situace. Ta přišla v 86. minutě zápasu, kdy domácí Elias Alves vyrovnal na 2:2, jenže rozhodčí následně branku odvolal po konzultaci se systémem VAR.

Z řádění výtržníků se stal boj o zdraví

Důvod? Milimetrový ofsajd. A naděje na zisk důležitého bodu se tak rozplynuly. V nastavení ještě pečetil vítězství hostů Breno a v zápětí rozhodčí duel ukončil. Další porážka, další zklamání.

Avšak po závěrečném hvizdu se odehrálo nevídané představení domácích fanoušků. Těm se podařilo přeskočit koridory tribun a v počtu několika desítek vběhnout na hrací plochu.

A rázem to na stadionu Grémia vypadalo jako při občanské válce. Příznivci domácích ničili vše, co jim jen přišlo pod ruku. Vzduchem létaly reklamní bannery, stojany fotografů a mnoho dalších předmětů.

Torcedores do Grêmio invadem o campo da Arena após a derrota para o Palmeiras e provocam quebra-quebra em campo. Confusão toma também as arquibancadas. pic.twitter.com/D9fOYmmXgO — ge (@geglobo) October 31, 2021

Došlo rovněž ke střetu s policií, kterou se chuligáni pokusili napadnout. Už před závěrečným hvizdem se navíc na tribuně rvali s fanoušky hostujícího Palmeiras. Vztek tryskal všemi směry.

Ten největší terč se však nacházel až u tunelu vedoucího do útrob stadionu. Šlo o budku s obrazovkou systému VAR, kterou fanoušci na protest proti neuznané brance zlikvidovali na malé součástky.

Hráči a rozhodčí se rychle utíkali schovat do tunelu k šatnám, odkud jen nevěřícně pozorovali běsnění rozčílených fanoušků. Pro některé z nich se události po závěrečném hvizdu staly bojem o vlastní zdraví.

Po chvilce se pořadatelům naštěstí podařilo povolat policejní těžkooděnce, kteří postupně zahnali všechny výtržníky zpět na tribuny. Situace se definitivně uklidnila asi po půl hodině.

Obrovská pokuta může klub definitivně zlikvidovat

„Takové chování je naprosto neakceptovatelné. Slibujeme, že to bude vyšetřeno. Naší snahou bude zbavit Grémia veškerých domovských práv,“ zní z vedení brazilské Série A.

Řádící fanoušci brazilského klubu Grémio.Zdroj: ČTK/AP/Pedro H. Tesch

A potápějící se Grémio čeká další, možná ještě mnohem větší problém. Podle brazilského sportovního tribunálu může jít o finanční postih ve výši až 390 milionů korun a k tomu také uzavření domácího stadionu na deset soutěžních zápasů.

A to by znamenalo pořádný průšvih. Tamější fotbaloví experti věští téměř jistý pád do druhé ligy, a dokonce je řeč o postupném existenčním rozkladu, ti optimističtější naopak vidí stále pomyslné světlo na konci tunelu.

Ale čas se krátí. A bez fanoušků na tribunách ani na hřišti to Grémio mít lehké opravdu nebude.

Zdroj: Youtube