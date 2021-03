Zápas mezi Lechem Poznaň a Piastem Gliwice měl za sebou už více než hodinu, ale na výsledkové tabuli svítily pořád dvě nuly. Změnit to mohl domácí Dani Ramirez. Po pohotové střele „z voleje“ už snad i téměř radostně zvedal ruce nahoru, ale v následujícím zlomku vteřiny se musel zase uklidnit.

Míči v cestě do sítě totiž zabránil gólman František Plach. Od toho tam je, řekli byste si možná. Jenže nejen fotbalovou veřejnost nadchl způsob, jakým se mu povedlo zabránit téměř jistému gólu.

Obdivuhodný kousek

Projektil už si to mířil za čáru. Jenže v tu chvíli přišel okamžik, který všechny udivuje. Míč se najednou vrátil zpět na ruku devětadvacetiletého gólmana, jako by si ji snad nějakým kouzlem přitáhl.

Zdroj: Youtube

O kousku, který se povedl žilinskému rodákovi, se nemluví zdaleka jen v Polsku či na Slovensku. Všimli si jej i v dalších koutech světa. S údivem o něm píše například i britský Guardian, ale obdivují jej třeba i v daleké Brazílii.

„V životě jsem takový zákrok neviděl. Ani v televizi, ani naživo. Když jsem se díval na to, co se stalo, trvalo to několik sekund, ale pro mě to bylo jako deset minut. Zachránil to skvěle a díky němu jsme získali bod,“ kroutil nechápavě hlavou vděčný Tomáš Huk, Plachův slovenský spoluhráč z Gliwic v rozhovoru pro klubové stránky.