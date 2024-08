A baví vás to?

Musím říct, že jo, zápasy mě baví, ale potřeboval bych chodit víc trénovat, protože je to na člověku znát. Když jsem to dělal profesionálně, tak jsem trénoval šestkrát týdně, a teď jsem za půlrok nebyl ani na jednom tréninku, protože mám pracovní vytížení. Když mám ve středu odpoledne čas, tak jdu radši na trénink s tuchlovickou přípravkou, kterou trénuju a kde mám syna. V tomhle je to trochu kruté, že do toho jdu bez tréninku, ale musím zaklepat, že zatím se to dá. Na jaře jsem odehrál asi jen pět šest zápasů, ale bavily mě.

Říká se, že na vesnici je to o tom jít si zahrát a pak si dát klobásu a pivko. Dopřejete si?

Jo, to si dopřeju. Když se hraje doma, tak se jdou všichni kouknout, i moje rodina. Trochu mě mrzí, že když jsem skončil takhle brzo, tak mě ani nejstarší syn nikdy neviděl hrát velké zápasy. Vidí mě ale aspoň tady. Minule jsem proti někomu dával gól, tak říkal, že jsem to udělal dobře. Tak dobré. Jsou tu kamarádi, mám tu rodiče, člověk na vesnici všechny zná, protože tu žije celý život. Pak si tady rád sednu, dám si pár piv a s rodinou jdeme v půl deváté domů.

Ukazoval jste nejstaršímu synovi aspoň nějaké záběry z kariéry?

Člověk má nějaká videa, která mu někdo sestříhal. Když jsem končil v Liberci, tak moje agentura dělala videa do klubů a pořád je mám. Už jsme na ně koukali, takže už to viděl. Na Neymara a Messiho, na které kouká na YouTube, ale nemám.

Je budoucnost synů jasná? Půjdou cestou fotbalu?

Asi jo. Nechci říct, že je do toho netlačím, manželka by řekla něco jiného. To, že začínal chodit a stavěl jsem mu balony do cesty, neberu jako velké tlačení. Obecně si ale myslím, že sport je nejlepší způsob dospívání. Aspoň pro mě byl. Neměl jsem čas na žádné kraviny, protože jsem v telecích letech od třinácti do osmnácti jenom chodil do školy a jezdil na fotbal, což mě strašně bavilo. Když to někoho nebaví, tak je to na prd, ale mě to strašně bavilo, bylo to moje všechno. Bylo to fajn a provedlo mě to životem. Fotbal mě vede životem i teď. Chtěl bych, aby to mohli dělat taky, pokud je to bude bavit.

Zapnu fotbal a řeknu, že je to práce

Zatím hraje jen nejstarší ze synů?

Přesně tak, nejstarší hraje v přípravce v Tuchlovicích. Prostřednímu je tři a půl roku, takže teď v září bude začínat mezi nejmenšími prcky. Stejně začínal i nejstarší. Nejmenšímu je půl roku, takže ten má ještě čas. Jak to ale prostřední vidí u nejstaršího, že si pořád kopeme, tak si chce kopat s námi. Asi to nemine ani jednoho. V zimě navíc chodíme na hokej. To je cesta, kterou jsem šel i já, že jsem hrál fotbal i hokej asi do jedenácti let. Přál bych si, aby to měli podobně.

Je u vás doma fotbal tématem číslo jedna?

Jo, to je. I manželka se někdy směje, že s nejstarším synem jsou naše nejčastější konverzace o tom, jestli o víkendu vyhrála Sparta, jestli dával gól Birmančević, jestli už hrál Zafeiris… Taky už to sleduje, za to jsem rád. Po kariéře pracuju ve fotbale, mám různé pořady a chodím jako expert do televize, takže to musím sledovat. Je to fajn, o víkendu si zapnu fotbaly a řeknu, že to je práce. Baví mě to a zároveň je to práce. A u nás doma časté téma konverzace.

Takže už máte parťáka na sledování zápasů?

Jo, kruté pro něj vždycky bylo, když byla Liga mistrů, která se hraje pozdě. Měl dovoleno koukat třeba prvních patnáct dvacet minut a pak jsem si k němu vlezl do postele, koukal jsem na notebooku a on mohl jenom poslouchat, protože už ležel otočený. To samé teď večerní zápasy mistrovství Evropy. I když je pravda, že finále měl dovolené. To jsme koukali spolu a fandili Španělům.

Klobásu si zaplatím rád

Jak vnímají synové to, že se často objevujete v televizi? Během Eura jste byl díky reklamám Tipsportu na obrazovce nejčastěji ze všech hráčů.

Je fakt, že reklama se zajícem na Tipáč byla několikrát denně mezi zápasy a už i lidi na vesnici na mě volali „Nedáme BetBuilder?“ To bylo dobré, vymyslelo se to dobře. Děti a manželka už si na to ale zvykly. Ze začátku, když jsem šel do televize dělat experta, manželka koukala, abych něco nezkazil. Teď chodím pravidelně a už ani nekouká, protože je to normálka. Teď v létě jsem objel asi čtyři pět fotbalových kempů pro děti. Když jsem byl malý, tak jsem taky jezdil na kemp v Brandýse nad Labem a měl jsem hrozně rád, když tam přijel nějaký ligový hráč a udělala se s ním beseda. Když mě teď někdo oslovil, tak jsem na to vždycky kývnul. Malí kluci už mě neznají ze hřiště, ale znali mě buď z Kudy běží zajíc, často říkali, že jejich tátové nás poslouchají, nebo mě hodně znali z reklamy na Tipsport.

Možná je tohle ideální fotbalová cesta? Během Eura jste byl v televizi i víc než třeba Ronaldo.

Myslím, že asi jo. Určitě se mi Euro povedlo víc než Ronaldovi.

Herně se můžete Ronaldovi rovnat už „jen“ v krajském přeboru. Co říkáte na jeho úroveň a na úroveň zázemí klubů?

Je to fajn. V Tuchlovicích máme krásné prostředí, hřiště je skvělé a máme tam teď novou nádhernou hospodu, takže se těšíme, že tam budeme chodit dalších čtyřicet let. Pokud jde o fotbalovou úroveň, překvapilo mě, že je dobrá. Pořád je to kraj, pátá nejvyšší soutěž v České republice, takže úroveň je dobrá. Je tam hodně mladých a běhavých kluků, kteří prošli ligovými dorosty. Když jsme hráli s Milínem, tak tam jsou kluci, kteří hráli ještě juniorku za Příbram a podobně. Jsou běhaví, pro mě v prostředku někdy nepříjemní, ale člověk si s tím nějak poradil.

Folprecht? To je hlavně expert

Jaké byly reakce lidí z Tuchlovic, když jste šel hrát domů?

Všichni mě tady znají, takže tak nějak s tím počítali. Hlavně jsem za to nechtěl mít žádné peníze. Není žádné tajemství, že v kraji skoro každý bere nějaké peníze, i když ne velké. Kvůli tomu jsem taky trochu skončil na Kladně. Dostával jsem za to nějaké peníze a byla férová domluva, že budu dvakrát týdně chodit na trénink a jednou na zápas. Pak jsem ale začal působit v Kudy běží zajíc a začala se rozebíhat moje kariéra po kariéře a neměl jsem na to tolik času. Do toho navíc přišlo třetí dítě. Mně pak bylo trapné nechodit na nějaký trénink, protože jsem za to měl peníze. Proto jsme se domluvili, že na to nemám čas, a férově jsme se po půlroce rozešli. Proto jsem říkal, že tady za to nechci žádnou korunu, abych to neměl tak, že tam musím. Bylo by to blbé vůči všem. Je to čistě z lásky k fotbalu a jak to berou kluci, to nevím. Občas si ze mě dělají srandu, že nechodím na tréninky a přijdu na zápas, nebo že jsem hrál jen domácí zápasy. Snad to tak nějak chápou, že mám tři děti a práci. Zápasy, co jsem doma hrál, se nám docela povedly. To je taky důležité, abych nebyl nejhorší na place, když přijdu.

Máte aspoň pivo a klobásu po zápase zdarma místo výplaty?

Ne, není to pro nás výplata. Musíme si to normálně platit. Ale zaplatíme si to rádi.

A co venku, tam jste tedy neodehrál ani jeden zápas?

Zatím ani jeden. Kraj už je velká soutěž a někteří soupeři jsou daleko. Když je víkend, tak mám vždycky jeden den studio v televizi, někdy dokonce oba dny. Je víkend, chci někam na výlet s rodinou. Když se bude hrát třeba v Doksech, tak je to v pohodě, protože je to kousek. Ale když se jede třeba do Milína, tak je to skoro na celý den.

Jaké jsou reakce soupeřů na hřišti? Vyslechl jste si něco?

Něco jsem si taky vyslechl, ale bylo to v pohodě. Už to tolik neprožívám. Prožívám zápasy, ale ne to, že bych se s někým hádal. Umím se nad to povznést. Když se nechováš jako úplný blbec, tak se k tobě taky nechovají jako blbci. Tady v kraji jsem se s tím nesetkal, zápasy byly v pohodě. Naopak mi třeba někdo udělal kličku a řekl mi „Tak teď už víš, kudy běží zajíc.“ Je to všechno ve srandě, já se s nimi bavím v pohodě. Ze standardky jsem jednou třeba dal spojnici a jeden kluk mi říkal „Ještě, že jsi to nedal, to bychom to viděli celý týden v televizi a na internetu.“ Je fakt, že když jsem hrál na Kladně, tak se mi stalo, že mi rozhodčí dal žlutou kartu a já za ním šel a začal jsem mu to vysvětlovat, jak mám teď najetá pravidla. Začal jsem mu vysvětlovat, že pravidlově je žlutá karta špatně, protože není taxativní, a on se na mě blbě kouknul a řekl mi, ať si na to stěžuju v televizi. To bylo jediné, kdy byl někdo nepříjemný. Jinak v pohodě.

Spíš si vás tedy lidé dobírají kvůli věcem po kariéře než kvůli tomu, že jste byl profesionální hráč?

Když jsem hrál ligu, tak mě obecně lidé tolik nepoznávali. Poznávali mě třeba v Liberci, kde jsem hrál, nebo třeba pak na Kypru. Ale do hlav lidí jsem se o hodně víc zapsal jako televizní expert a fotbalový glosátor než jako hráč. Lidi si řeknou „Jo, to je ten Folprecht, ten tenkrát tak nějak hrával ligu, ale hlavně je to expert.“