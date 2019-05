Nejprve byl bývalý hráč Slavie a Mladé Boleslavi napomínám za zdržování, následně sudí Klíma vytáhl ze zadní kapsy červený kartonek, když forvard Fastavu skluzem zastavil Pilaře. Ševci tak nastavené čtyři minuty dohrávali v oslabení.

„Trošku komplikace to byla. Je to nepříjemné hlavně vůči tomu hráči, který tam nastoupil a prakticky po dvou minutách byl hned vyloučený. Kluci se však i za něj porvali,“ prohlásil před novináři zlínský trenér Jan Kameník.

Železníkovi nic nevyčítal, ale v dalším zápase s Mladou Boleslaví bude Fastavu chybět. Mladému kouči spíše vadil větší počet napomínání. Ševci na Andrově stadionu obdrželi hned šest žlutých karet. Většina z nich byla za zdržování či fauly.

„Vyplynulo to z toho, co se dělo na hřišti. Hráči propadali v soubojích a rychlé protiútoky zastavovali pouze za cenu faulů. Musíme si to vyhodnotit. Jestli jsme některým kartám nemohli zabránit,“ dodal Kameník.