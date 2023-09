Nezvyklé trable trápí fotbalistky Aston Villy. Hráčky anglického klubu, mezi které patří i jedna z nejsledovanějších sportovkyň planety Alisha Lehmannová, jsou rozčarované z nových dresů. Prý příliš zadržují pot a jsou proto až moc přiléhavé. Výrobce ostatně čelí kritice i od mužského týmu Aston Villy.

Fotbalistka Alisha Lehmannová v dresu Aston Villy | Foto: Profimedia

Tohle se zřejmě nepovedlo. Britský výrobce sportovního oblečení Castore dodal před sezonou nové dresy tradičnímu anglickému celku Aston Villa. A hráči si stěžovali, že materiál příliš zadržuje pot a vede to k tomu, že dresy se lepí na tělo a jsou extrémně přiléhavé.

Pokud to vadí fotbalistům, co teprve fotbalistkám? Dámy z Aston Villy čeká o víkendu vstup do nejvyšší anglické soutěže proti Manchesteru United. Místo, aby se těšily na čím dál hojněji sledované zápasy, bojí se, jak budou v nepovedených domácích dresech vypadat.

Sportovkyně, které jdou na dračku. Legendy z klece i z kurtu a bisexuální kráska

„Může z toho být velký problém,“ řekla pro BBC fotbalová komentátorka Jacqui Oatleyová. Podle ní jsou některé hráčky vysloveně vystrašené, co s nimi udělají nekvalitní dresy (jež prý navíc ve vlhku mění barvu). Klub už jedná s výrobcem a žádá co nejrychlejší nápravu.

Ženy své tělo vnímají jinak

Zdá se vám to jako úsměvná maličkost? Omyl. „Ženy stejně jako muži myslí především na svůj výkon, chtějí být na hřišti co nejlepší, ale je tu i estetický aspekt. Dost na tom, že se musejí soustředit na hru, nechtějí řešit další věci okolo,“ uvedla Oatleyová.

„U žen je vnímání vlastního těla odlišné. Pokud je něco nutí neustále přemýšlet o tom, jak vypadají, může to opravdu ovlivnit jejich sportovní výkon,“ dodala známá anglická komentátorka s tím, že Aston Villu teď čeká v krátkém sledu několik zápasů v přímých televizních přenosech. I proto jde o takový problém.

Fotbalistky, které válí na síti. Sexy Alisha, legendy i žena, co nesnáší Trumpa

Mužský tým Aston Villy si nedávno musel po prvním poločase dresy převléknout, protože se příliš lepily na tělo. Pro jejich ženské kolegyně jde o noční můru. Podle Oatleyové je zřejmé, že výrobce při navrhování trikotů vůbec nepomyslel na to, že je budou oblékat i fotbalistky. Ženská kopaná zkrátka má jistá specifika.

Švýcarská kráska se nestydí

V komentářích na sociálních sítích se okamžitě objevily příspěvky mužských diváků, které vyhlídka na přiléhavé dresy naopak potěšila. Je to sice poněkud přízemní, ale fakt je, že k hráčkám Aston Villy patří Alisha Lehmannová, na Instagramu jedna z nejsledovanějších sportovkyň planety. K této pozici celebrity se dostala především díky tomu, že své vnadné křivky rozhodně neskrývá před světem. Naopak.

Čtyřiadvacetiletá Švýcarka například nedávno vydala kalendář na rok 2024 se svými fotkami. Cena? Běžný kalendář vyjde chtivé fanoušky na 60 eur (necelých 1500 korun), limitovaná edice s vlastnoručním podpisem fešné fotbalistky stojí třikrát tolik.

„Když jsem byla mladší, hodně lidí mi říkalo, že na hřišti nemůžu nosit make up a mít umělé řasy. A já si řekla – proč? Nikomu to neublíží a já chci vypadat žensky,“ svěřila se Lehmannová. Díky reklamním smlouvám vydělává miliony, zároveň si ale nedávno posteskla, že spousta lidí, kteří ji sledují na Instagramu, ani netuší, že hraje fotbal.

Nové dresy Aston Villy však jsou možná za hranou i pro tuto švýcarskou hvězdu sociálních sítí.