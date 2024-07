Svěřenkyně trenéra Karla Rady musely v Chomutově otáčet. Češky prohrávaly po gólu Aitany Bonmatíové, na konci první půle ale srovnala Kateřina Svitková, která během mužského Eura proslula jako upovídaná televizní expertka a komentátorka, a v 51. minutě rozhodla z penalty Eva Bartoňová.

„Kačka, stejně jako ostatní hráčky, šly na doraz svých možností," chválil Svitkovou trenér Karel Rada. „Já se cítím výborně. Klidně bych mohla hrát ještě jeden zápas," vykládala novinářům. „Je to naše nejcennější výhra, mám obrovskou radost. Holky si šáhly dno svých sil. Je to něco úžasného. Už naše předchozí výkony měly dobré paramtery, i ve Španělsku. Bylo to teď o tom, jak uchopit možnost Španělky porazit. Cením si toho, jak se holky zachovaly," okomentoval Rada střetnutí, na které se bude dlouho vzpomínat.

Češky v pátém utkání kvalifikace poprvé vyhrály. Vítězství nad světovým týmem číslo jedna se zapíše do české historie, obrovský ohlas vzbudilo i mezi fanoušky. "Představte si, že by muži porazili v soutěžním zápase Argentinu," napsal jeden z nich na síť X. "Dlouhodobě tvrdím, ze české ženy jsou v mezinárodním srovnání výrazně lepší než muži. Čím to asi bude?" reagoval další muž.