Fortuna navazuje na dlouhodobou spolupráci s FAČR. Nadále zůstává partnerem reprezentace a dalších projektů, a nyní se rozhodla při navýšení finančního plnění podpořit také ženský fotbal. Nejvyšší soutěž tak ponese od nové sezony název FORTUNA=LIGA.

„Ženský fotbal je globálně vnímaný jako komerčně nejrychleji rostoucí sportovní odvětví. Jsem přesvědčená, že to společně s Fortunou potvrdíme i v českém prostředí. Navíc jde o revoluční krok, protože je to vůbec poprvé, kdy ženská liga získává titulárního partnera. Fortuna je dlouhé roky propojená s fotbalem, což nám otevírá možnosti k prezentaci ženské ligy. Věřím, že toto spojení přinese klubům i hráčkám pozornost, kterou si bezesporu zaslouží,“ zdůraznila vedoucí Úseku ženského fotbalu FAČR Miroslava Fousková.

„Ženský fotbal je jednou z priorit FAČR, což jsme po našem nástupu do vedení asociace jasně deklarovali a mnohokrát prokázali. Vážím si toho, že další krok v podobě generálního partnerství ligy děláme společně s Fortunou, se kterou dlouhodobě spolupracujeme i v dalších oblastech, a jsem přesvědčený, že pro ženský fotbal jde o významný milník. Budeme také intenzivně komunikovat s kluby, které nejvyšší ženskou soutěž hrají, abychom společně ligu posouvali dopředu. Možnost získat titulární partnerství ženské ligy umožňovala Fortuně za jasně daných podmínek dosavadní smlouva s FAČR, tudíž nebylo možné vypsat tendr,“ řekl předseda FAČR Petr Fousek.

Pozvednout ženský fotbal

„Fortuna se dlouhodobě spojuje i s ženským fotbalem, když je partnerem českého národního týmu žen a v posledním období je zřejmé, že se jedná o nesmírně perspektivní segment se zajímavým potenciálem. Fortuna liga je etablovaná značka, po konci spolupráce s LFA byla domluva s FAČR na podpoře nejvyšší ženské fotbalové soutěže naší prioritou. O víkendu tedy odstartuje první ročník FORTUNA=LIGY. Času na přípravu bylo málo, během roku budeme postupně aplikovat zkušenosti z mužského profesionálního fotbalu, postavíme nové komunikační kanály a začneme pracovat na moderním obsahu. Chceme ženský fotbal pozvednout, aby byl atraktivnější pro hráčky, fanoušky a v neposlední řadě i další partnery,“ uvedl Marek Janoušek, manažer sponzoringu sázkové kanceláře Fortuna.

Nový ročník FORTUNA=LIGY začne už o víkendu. Osm týmů (Slavia, Sparta, Slovácko, Slovan Liberec, Viktoria Plzeň, Lokomotiva Brno, Pardubice a nováček FC Praha) odehraje v základní části čtrnáct kol, tedy každý s každým dvakrát. Následně se tabulka rozdělí na dvě poloviny a v nadstavbové části se v šesti kolech odehrají skupina o titul a skupina o udržení, opět každý s každým dvakrát. První a druhý tým postoupí do Ligy mistrů, třetí do nové evropské soutěže a poslední sestoupí do druhé ligy. Titul obhajují slávistky, které posílila reprezentantka Kateřina Svitková. Ta se do Edenu vrátila po čtyřech letech v Premier League.

Smlouva s Fortunou platí na dva roky a obsahuje opci na prodloužení. Následně už nyní počítá vedení FAČR s vypsáním otevřeného tendru po vypršení smluvní spolupráce s Fortunou.