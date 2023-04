Nedělní fotbalové derby žen mezi Spartou a Slavií je minulostí. Řada pohledných akcí, tvrdé souboje a výborná divácká kulisa ukázala jasný trend – ženská kopaná je v Čechách na vzestupu.

Fotbalové derby žen Sparta - Slavia. | Foto: CPA

Na Letné se odehrál největší zápas v ligové historii ženského fotbalu – derby Sparty se Slavií navštívilo 5734 diváků, kteří vytvořili výbornou atmosféru. Sparta v derby žen uspěla a vyhrála 1:0 po brance útočnice Lauren Changové ve 48. minutě. Letenští tak do nadstavby vstoupí s náskokem dvou bodů.

Atraktivní fotbalová podívaná plná tvrdých střel, soubojů a početné divácké kulisy nezůstala bez odezvy. „Skvělý fotbal předvedly ženy Sparty a Slavie. Žádné simulování, k vidění bylo i spousta skluzů. Krásný zápas, který jsem si užil od první minuty do konce,“ chválil jeden z fanoušků na sociálních sítích. „Kam se hrabe mužský fotbal v Čechách, kde se neustále zdržuje či protestuje proti rozhodnutím rozhodčího. Divím se, že neproběhla o dost větší profesionalizace, je to vlastně smutné zjištění,“ přidal se další.

Rekord v návštěvnosti na ženském klubovém fotbale v Česku však na Letné nepadl. Maximum drží duel Ligy mistryň mezi Slavií a Bayernem Mnichov, na který v roce 2019 přišlo 6882 diváků.

Přesto se potvrdil trend poslední doby – ženský fotbal je čím dál více žádaný. Jen namátkou. Návštěva na Letné byla o 500 fanoušků větší, než je divácký průměr na zápasy mužské ligy. „Ty holky chodí do školy nebo do práce, pro ně to musí být o dost větší zážitek než pro fotbalisty. Jedině kvituji zvýšený trend návštěvnosti,“ všimli si autoři populárního podcastu Za čárou, který se primárně věnuje dění na tribunách v Česku.

Po zápasech ženských celků Slavie a Sparty v evropských pohárech se dostalo i ligové derby na televizní obrazovky. „Přenos si nyní vyhodnocujeme, ale s kvalitou a zájmem jsme spokojeni. Na vysílacích právech jsme se domluvili přímo s fotbalovou Spartou. Uvidíme, zda se pustíme do nějaké rozsáhlejší spolupráce. V minulosti jsme se zástupci asociace vedli debatu o možnosti vysílat nejvyšší ženskou soutěž. Ženský fotbal jsme historicky již dávali, například zápasy Slavie v Lize mistryň,“ vzkazuje David Solnař, mluvčí O2 TV Sport.

Vízek: Návštěva mi vyrazila dech

Vydařená divácká návštěva se dostala i mezi fotbalové legendy. „Nechci říct, že jsem na ženský fotbal alergickej, ale to vedení tady v Čechách mi nepřijde ideální. Samozřejmě jim velkou návštěvu přeju, vyrazilo mi to upřímně dech,“ říká držitel zlaté olympijské medaile z roku 1980 a trojnásobný mistr ligy s Duklou Praha Ladislav Vízek.

Otázkou je, kolik nových fanoušků na Letnou dorazilo. „Fanoušci Sparty a Slavie jsou blázni, pokud by se udělaly zápasy v kuličkách, přišli by ve stejném počtu. V dobách naší největší slávy často nechodilo tolik lidí ani na nás, překvapilo nás to,“ dodává Vízek.

Jedno je jasné. Ženský fotbal je v Česku na vzestupu a připravený na větší profesionalizaci.

Holky to umí taky

Fotbal není jen o Tomáši Součkovi či Adamu Hložkovi. Co je trendy u českých reprezentantek, proč hrají holky s klukama? Deník pro vás připravuje nový videopořad o ženském fotbale. Reportér František Bílek využije heslo "Holky taky" a ukáže divákům (a divačkám), že stojí za to fandit i něžnému pohlaví.