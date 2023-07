7. Sam Kerrová – 1,2 milionu

Kapitánka australské reprezentace je považována za jednu z nejlepších útočnic, která si kdy obula kopačky. Svědčí o tom mj. fakt, že byla nejlepší ligovou střelkyní na třech kontinentech – doma v Austrálii, v USA a v Anglii, kde válí v dresu Chelsea. Ženský fotbal má málo výraznějších postav.

Seznam jejích týmových i individuálních trofejí by vydal na samostatný článek, devětadvacetiletá hvězda by ale moc ráda přidala velký úspěch s národním týmem. Blízko byla už předloni na olympiádě v Tokiu, kde „Matildy“ došly až do semifinále a nakonec skončily čtvrté. Podaří se jim to zlepšit na domácím MS? Australanky musejí nejdřív postoupit ze skupiny, kde mají Kanadu, Irsko a Nigérii.