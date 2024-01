/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ Kilo pomerančů seženete v přepočtu za osmdesát korun. Pivo v hospodě stojí nejméně stovku. Ano, inflace dorazila už i na Maltu. Zdražily jak domácí, tak dovážené produkty. Ceny letí nahoru v turistické branži. O tom všem se letos přesvědčili rovněž organizátoři fotbalového turnaje Tipsport Malta Cup.

Na stadionu Tonyho Bezziny se odehrají dva zápasy Tipsport Malta Cupu 2024. | Foto: Michal Muzikant

"Zajištění takové akce je finančně náročné. A náročnější, než tomu bylo před pár lety," říká Lubomír Ježek, šéf sponzoringu v Tipsportu.

Nápad uspořádat turnaj v cizině dostali představitelé sázkové kanceláře z Berouna poprvé v roce 2019. Přemýšleli o dalších destinacích, především Kypru, leč nakonec si plácli na Maltě. Nikdo tehdy nemohl tušit, že vzniká unikát, který bude rok co rok součástí zimní fotbalové mapy.

Letos probíhá už šestý ročník (s účastí Hradce Králové, Olomouce, slovenské Trnavy a rakouské Austrie Vídeň). A tak mohou organizátoři zasvěceně vyprávět, co se změnilo.

"Zaplatíme víc peněz," přiznává bez větších okolků Ježek.

Pro upřesnění: týmy přijíždějící na Maltu mají vše hrazené právě od sázkové kanceláře. Díky sponzoringu se nemusejí o nic starat. Let na ostrov, zavazadla, hotel, doprava a tréninky, zápasy. To vše hradí Tipsport ve spolupráci s maltskými činovníky.

Dodnes legendou. Austria lituje, že nemá Juna, boss chválí český fotbal

Zatímco v úvodním ročníku činily náklady na týdenní soustředění zhruba milion korun za tým, nyní je to o poznání víc. "Narostlo to o padesát procent," popisuje Ježek s tím, že ceny vyskočily hlavně u ubytování a charterového letu.

Sází se za víc, ale…

Fanoušci mohou díky jeho vyprávění nahlédnout do chodu klubů. "Řeší se organizace tréninků, taktické debaty na hotelu. Co mě na začátku překvapilo, bylo zapotřebí zajistit praní. To potřebují nonstop, což také není jednoduchá a levná záležitost," usmívá se.

Samostatnou kapitolou jsou televizní přenosy. Obrázky z Malty putují do Česka (a na Slovensko), některé zápasy vysílají i na Maltě. "Produkce stojí podobně. Dřív se to ze stadionu posílalo přes satelit, teď už to jde datovým tokem, což ušetří nemálo peněz," dodává manažer.

Tipsport k turnaji přistupuje od začátku tak, že jeho uspořádáním nic nevydělá. Bookmakeři si však všímají toho, že sázkařů vyhledávající zimní přípravu je víc. Sází se víc peněz.

"Není to pořád tolik jako na ligu, ale ten zájem roste," tvrdí Ježek.

Limberský je sportovním ředitelem Domažlic. Ještě nikdy jsem nepracoval, řekl

Mimochodem, i na Maltě se dá dnes na jedné maličkosti ušetřit.

Co je levnější než v dobách covidu? Auto! Boj o zákazníka (turistu) dělá divy, takže mimo hlavní sezonu vám místní společnosti půjčí vůz na celý den za cenu dvou piv (bez pojištění, ale se všemi koly i motorem, jen volant to má na druhé straně). Kdo nemá obavu z řízení nalevo, to nejlepší z celého ostrova stihne projet i za jeden jediný den.