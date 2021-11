Zlatá generace Srbů. V boji o MS předčila Portugalce, Ronaldo terčem kritiky

Velké překvapení nabídnula skupina A kvalifikace o fotbalový světový šampionát. V rozhodujícím duelu si totiž zajistili Srbové trefou v poslední minutě na hřišti Portugalska po výhře 2:1 přímý postup do Kataru, to Portugalce v čele s Cristianem Ronaldem čeká březnové play off, ve kterém může narazit i například na Česko.

Cristiano Ronaldo | Foto: ČTK/DPA/Andreas Gebert

Portugalcům stačila na domácí půdě proti Srbsku k postupu na světový šampionát remíza, po brance Renata Sanchese ve druhé minutě už o postupu do Kataru z řad domácích nepochyboval nikdo. Jenže Srbové se nadechli k heroickému obratu. Nejprve v první půli vyrovnal útočník Ajaxu Amsterdam Dušan Tadić, šok pro fanoušky v Lisabonu přišel až v poslední minutě utkání. Zdroj: Youtube Dušan Tadič odcentroval z pravé strany přímo na hlavu Aleksandar Mitroviče, jenž hlavou trefil Srbům tolik kýžený postup. „Byli jsme lepší a zasloužili jsme si vyhrát. Sklízíme plody tvrdé práce a víry v sebe sama. Navzdory předpokladům jsme porazili Portugalsko a rozradostnili jsme srbský lid,“ říkal po utkání dojatý hrdina Mitrovič. Zlatá generace dozrává Mitrovičova slova nebyla náhodou. Srbský fotbal pracuje v posledních letech skvěle s mládeží a první její várka dozrává v hotové fotbalisty. V základní sestavě totiž byli čtyři členové zlatého mužstva z mistrovství světa 2015 hráčů do 20 let - Predrag Rajković, Miloš Veljković, Sergej Milinković-Savić a Andrija Živković, na lavičce čekali další vlčáci z úspěšného šampionátu v Novém Zélandu, který byl první odměnou pro srbskou práci s mládeží. Nejvíce uznávaný fotbalista? Teď je to Souček, z historie boduje i Bican Přečíst článek › Když k dorůstajícím nadějím, které sbírají zkušenosti v elitních evropských ligách či Crvené Zvezdě Belehrad a Partizanu, připočteme v Ajaxu klíčového Dušana Tadiče či útočníka Realu Madrid Luku Joviče, tak je na místě říct, že Srbové mohou být černým koněm celého mistrovství světa. Ronaldo závěr oplakal Nebyl by to Cristiano Ronaldo, aby zkusil vývoj utkání v nejdůležitější chvíli převrátit na svoji stranu, tentokrát to ale nevyšlo. V poslední minutě utkání si zpracoval na hrudi těžký míč kousek za hranicí pokutového území a z otočky nepovedeně vystřelil vysoko nad. Laughing @Cristiano



pic.twitter.com/MtQJXluV6A — Don Totti (@mourinho_fann) November 14, 2021 V posledních vteřinách utkání a bezprostředně po utkání Ronaldo naplno projevoval svoji frustraci, která přešla až v pláč. Sám útočník Manchesteru United si totiž nejlépe uvědomoval, že v baráží o mistrovství světa v Kataru to bude mít Portugalsko ještě sakra složité.Pětinásobný vítěz ocenění Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu světa nevstřelil po utkání s Irskem ani v druhém klíčovém utkání branku a stal se na sociálních sítích terčem kritiky řady příznivců Portugalska.