Bláznivý fotbalový zápas mezi Zlínem a Mladou Boleslaví šokoval trenéry, pobavil fotbalový národ a vzbudil poprask všude možně. Dokonce i mezi sázkaři a bookmakery. Jen tak na okraj: přesný výsledek nešel trefit. Pokud to náhodou nevíte, utkání skončilo výhrou hostů 9:5.

Fotbalisté Zlína ve 12. kole FORTUNA:LIGY prohráli s Mladou Boleslaví 5:9 | Foto: se svolením FC Zlín

Sázkové kanceláře vypisují na fotbalové zápasy různé doplňkové kurzy. Lze zkusit uhodnout střelce branek, počet rohových kopů, dokonce i odpískání penalty. A mezi oblíbené příležitosti patří i tip na přesný výsledek.

Hodně častý bývá výsledek 2:1, přičemž obvykle je také oceněn jedním z nejnižších kurzů.

Ostuda až za hranicemi. Zlín je k smíchu, z fotbalistů si utahují i hokejisté

Následně platí přímá úměra: čím více gólů, tím větší kurz. Jenže vždy to má konec. Skóre 9:5 byste u bookmakerů hledali marně - ani v nejútočněji laděných soutěžích jako Španělsko a Nizozemsko jej nikdo nikdy neočekává.

Může dát Sparta osm gólů?

Utkání Zlín - Mladá Boleslav stanovilo nový rekord v historii fotbalové ligy. Tolik gólů tu padlo poprvé.

„Byl to opravdu nestandardní výsledek, který není v nabídce,“ konstatoval mluvčí Tipsportu Jiří Hadrava. „U fotbalu standardně vypisujeme sázky do šesti branek, v hokeji pak obvykle do sedmi gólů,“ dodal mluvčí Fortuny Petr Šrain.

Pro ilustraci: v dalším ligovém kole si odvážlivci mohou vsadit třeba na kanonádu Sparty v Mladé Boleslavi.

Výhra úřadujícího šampiona a lídra tabulky v poměru 8:0 nebo třeba 7:2 je u Tipsportu oceněna kurzem 250:1. Pokud by k tomu opravdu došlo, za vsazenou tisícikorunu by šťastlivec obdržel 250 tisíc korun.

Dokážete si asi sami představit, jak vysoký kurz by musel být na skóre 9:5. Možná by pokořil hranici 1000:1.

Lidé sázeli na další a další góly

Ale ještě zpátky k sobotnímu utkání ve Zlíně. Sázkaři mohli brát miliony, kdyby tušili obrat hostů a riskovali… Jenže stejně jako výsledek, v tu chvíli tomu věřil málokdo. Pár odvážlivců se našlo, leč k závratným výhrám to nevedlo.

Většina sázkařů věřila v úspěch hostujícího týmu. Zástupci největších českých sázkových kanceláří se však shodli na tom, že se o víkendu našly zajímavější utkání, na které bylo prosázeno víc peněz.

Konec ve Zlíně? Hlavou se mi honí spousta věcí, říká Vrba po divoké přestřelce

Na druhou stranu, bookmakeři u tohoto konkrétního mače zplakali nad výdělkem.

„Kdo hrál live sázky, musel si to užít. Z analýzy vyplynulo, že vyhrála většina klientů. Je to logické. Lidé obecně přemýšlí pozitivně, sází na to, že padne spíše více branek, že padne další a další branka. Tady se to přesně stalo,“ podotkl Šrain.

Nejvyšší výhra u Fortuny činila 200 tisíc korun.