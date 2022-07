V prvním poločase měli více ze hry domácí, podle zápisu. Častěji drželi míč na svých kopačkách. Rozdali si také dvojnásobně více přihrávek. Nicméně na pardubickou bránu nevystřelili. Naopak hosté se do prostoru mezi tři tyče trefili dvakrát. Jejich největší šanci nevyužil Pavel Černý. O poločase trenéři obou týmů sáhli ke změnám. Turci vyslali do hry více než polovinu nového mužstva v čele s Gomisem, který hrával ve francouzských velkoklubech Lyonu a Marseille. Vyzkoušel si i Premier League v dresu Swansea. Nicméně on ani jeho spoluhráči také na druhého gólmana nevyzráli. Ve druhém poločase pokračovala převaha domácích, dokonce jednou se vešla jejich střela do zařízení. Východočeši kontrovali dalšími dvěma pokusy na Kocuka, ale ani oni s nulovým skóre nehnuli.

Přípravné utkání:

Galatasaray SK - FK Pardubice 0:0

Sestavy - Galatasaray Istanbul: Kocuk – Elabdellaoui (76. Bulbul), Çağlayan (46. Gomis), Moruţan (46. Akbaba), Kutlu (46. Antalyali), Nelsson (76. Kara), Cicâldău (46. Akman), Bayram (6. Baltaci), Yılmaz (46. Akgun), Kılınç (46. Akturkoglu), Karataş (46. Bayram). Trenér: Okan Buruk. FK Pardubice: Markovič (46. Budinský) - Rosa (46. Svoboda), Vlček, Toml, Helešic - Janošek (60. Chvěja) - Mareš (46. Jabá), Solil (46. Vacek), Hlavatý (46. Tischler), Lupač (46. Sychra) - Černý (46. Huf).