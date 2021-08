„Máme velké obavy o ty sportovce, kteří mnoho let usilovali o zlepšení lidských práv v zemi. FIFPRO navázala spojení s vládami, aby stanovily evakuační plán pro ohrožené sportovce. Cílem je dostat do bezpečí co nejvíce lidí,“ uvedli zástupci Unie una Twitteru.

Our deepest condolences go out to the family, friends and teammates of young Afghan national team footballer Zaki Anwari, who reportedly died in a fall from a U.S. plane at Kabul airport on Monday. pic.twitter.com/2DgulUw1HD