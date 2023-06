Zrádce a krysa. Bývalá hvězda Slavie to tvrdě schytává za nové angažmá

Není to tak dávno, co si ho fanoušci pražské Slavie nemohli vynachválit. Teď už řady z nich však Abdallah Sima upadl v nemilost. A to ještě slušně řečeno. Přestoupil totiž do nenáviděného Glasgow Rangers.