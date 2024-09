Natchkebia vypráví o češtině, rozdílech mezi českou a gruzínskou ligou. Jen o jednom tématu se bavit nechtěl. Politika. V zemi na Kavkaze to bublá, na podzim se konají ostře sledované volby.

Spousta lidí v Česku má o Gruzii možná zkreslenou představu. Jak byste svou zemi charakterizoval?

Gruzie je nádherná země, s úžasnou přírodou, horami, polohou, výborným jídlem. Každý, kdo sem alespoň jednou zavítá, se kvůli krásným zážitkům vrací.

Pokud jsem to správně našel, vy pocházíte z menšího města Chkhorotsku.

Chkhorotsku-Martvili je moje čtvrť, místo, kde jsem vyrůstal a místo, které miluji. Žijí tam milí lidé, hned za městem je krásná příroda. Když mám volno, vyrážím tam, bohužel to není tak často, jak bych si přál.

Fotbal je tam sport číslo jedna?

Možná ani ne. Dokonce jsem sám začínal s judem. Myslím, že mi to docela šlo, jenže pak jsme se přestěhovali do Tbilisi a mamka mě vedla k fotbalu.

Když jste zmínil judo, sledoval jste olympiádu? Gruzie byla úspěšná, lepší než Česko, ač do Paříže vyslala jen 28 sportovců.

Samozřejmě! Získali jsme tři zlaté a dohromady sedm medailí, což vlastně nebylo překvapení, protože Gruzie má velmi dobré olympioniky, zejména v bojových sportech.

Ještě před tím se konalo mistrovství Evropy ve fotbale. Česko remizovalo s Gruzií, nakonec vaše reprezentace ze skupiny postoupila díky výhře nad Portugalskem. Byla to senzace, že?

Senzace je správné slovo. Víte, bylo to první mistrovství Evropy v historii Gruzie. Každý tím žil, každý to prožíval. Ve fotbale jsme jako reprezentace udělali pokrok.

V den zápasu na Euru hrál Zlín první letošní přípravný zápas. Viděl jste to, nebo jste měl jiné povinnosti?

Naštěstí jsem to mohl sledovat, s českými přáteli jsme zapnuli televizi a fandili jsme. Dopadlo to dobře pro obě strany.