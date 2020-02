136 minut, 7 gólů. Norský supertalent dál dobývá Německo

Neuvěřitelný start do svého bundesligového angažmá nadále zažívá Erling Haaland. Mladík z Norska po přestupu do Borussie Dortmund nastřílel už sedm gólů. Na tom by možná nebylo ještě nic moc tak fantastického, kdyby k tomu ovšem nepotřeboval pouhých 136 minut.

Erling Häland se raduje z jedné ze tří branek do sítě brankáře Tomáše Koubka. | Foto: Profimedia.cz