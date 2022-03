„Právě jsme se kvalifikovali na mistrovství světa, tohle je legitimní fotbalová země,“ hlásil hrdě kouč Kanady John Herdman po vítězství nad Jamajkou 4:0, po kterém si pojistili vedení ve finálové fázi zóny CONCACAF, a tím pádem i postup na šampionát, kam se kvalifikují první tři týmy.

S Les Rouges slavilo postup téměř 30 tisíci fanoušků na stadionu BMO Field. V Torontu zavládla obrovská euforie. Vždyť Kanada se dostala na světový šampionát podruhé v historii a po 36 letech. Při dosud jediné účasti v Mexiku v roce 1986 Kanaďané prohráli všechny tři zápasy a nevstřelili ani gól.

Za kanadským úspěchem stojí anglický trenér John Herdman, který před více než dvaceti lety působil jako kouč v akademii Sunderlandu. Později trénoval kanadský ženský tým, který v letech 2012 a 2016 dovedl k bronzovým olympijským medailím. Hned při své první kvalifikační misi u národní týmu mužů slavil postup na mistrovství světa.

We have qualified today. But it’s time to believe in tomorrow. ??#CANMNT #WCQ #WeCan pic.twitter.com/zOoT29TOO4