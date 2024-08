Sparta vyřadila Malmö a po 19 letech postoupila do Ligy mistrů.

Fotbalisté pražské Sparty znají kompletní program Ligy mistrů. Do soutěže vstoupí 18. září domácím zápasem se Salcburkem. V posledním 8. kole nového formátu základní části, která se bude hrát jako jedna liga, se úřadující český šampion představí 29. ledna v Leverkusenu.

Do Ligy mistrů se Sparta probojovala po 19 letech. Los jim přiřkl atraktivní soupeře. V prvním venkovním utkání nastoupí svěřenci dánského trenéra Larse Friise 1. října ve Stuttgartu. Papírově nejtěžší duel hlavní fáze na stadionu Manchesteru City, vítěze Ligy mistrů ze sezony 2022/23, je bude čekat 23. října ve 3. kole. Poté budou hrát Pražané dvakrát po sobě doma, kde přivítají Brest a Atlético Madrid.

Před Vánoci 11. prosince nastoupí Sparta v Rotterdamu proti Feyenoordu, kam v létě z Letné zamířil dánský trenér Brian Priske. Po souboji se svým nedávným koučem budou Pražany čekat poslední dvě kola, která se nezvykle odehrají až na konci ledna. Nejprve doma vyzvou Inter Milán a program uzavřou v Leverkusenu, jehož barvy hájí bývalí sparťané a současní čeští reprezentanti brankář Matěj Kovář a útočník Patrik Schick.

Liga mistrů se od této sezony bude hrát ligovým systémem se společnou tabulkou a nově také s 36 týmy místo dosavadních 32. Každý z celků nastoupí k osmi zápasům, žádní soupeři se v základní části neutkají dvakrát, neboť odpadly odvety. Do vyřazovací fáze postoupí 24 celků, z toho nejlepších osm přímo do osmifinále. Na rozdíl od minulých sezon se už také nebude "propadat" do jarní části Evropské ligy.