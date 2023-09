Fotbalisty Sparty a Slavie čeká závěrečné čtvrté předkolo Evropské ligy, Plzeň pak play off o Konferenční ligu. Nejenom z hlediska koeficientu je pro české kluby mimořádně důležité, aby postoupily do základních skupin evropských pohárů.

Předkolo Ligy mistrů: Kodaň - Sparta | Foto: ČTK/Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix via AP

To, na co dřely české kluby celý rok v lize, je tu. Účast v evropských pohárech je základním předpokladem pro to, aby byly celky v českých podmínkách ekonomicky stabilní.

V nejobtížnější situaci je mistrovská Sparta. Letenští smolně vypadli ve třetím předkole Ligy mistrů po penaltách s Kodaní a přišli o přímý souboj o vstupenku do milionářské soutěže.

Proč milionářské? Jen za účast v základní skupině Ligy mistrů každý z klubů dostane štědrou odměnu 15,64 milionu eur, za kvalifikaci do Evropské ligy 3,63 milionu eur, za skupinu Evropské konferenční ligy 2,94 milionu eur.

Slavia bude bojovat o Evropskou ligu bez Lingra. Ten odchází do Feyenoordu

„Všechny nás to strašně mrzelo, že jsme byli takový krůček od postupu a nedopadlo to, ale teď už na to člověk myslet nemůže. Samozřejmě jsme chtěli hrát 4. předkolo Ligy mistrů, což nám o kousíček uteklo. Po Lize mistrů je teď nejvyšší metou Evropská liga. Doufáme, že odčiníme nešťastný zápas s Kodaní,“ řekl obránce Jaroslav Zelený před soubojem s chorvatským Dinamem Záhřeb.

Větší šance na postup do jarní fáze

Kromě nesporné finanční výhody je pro mistrovskou Spartu a Slavii postup do základní skupiny Evropské ligy důležitý i z dalšího důvodu – v této soutěži totiž ze základních skupin čtyř týmů postupují do jarních vyřazovacích bojů dva. V Evropské konferenční lize pouze první celky ve skupině postupují do osmifinále, mužstva ze druhých míst budou hrát jedno kvalifikační kolo proti týmům, které se v základních skupinách umístily na třetích místech.

Pro Spartu i Slavii se navíc v případě postupu rýsuje možnost zajímavých konfrontací. Jistotu základní skupiny Evropské ligy má West Ham s Tomášem Součkem a Vladimírem Coufalem, Leverkusen s Patrikem Schickem, Adamem Hložkem a Matějem Kovářem, Liverpool, AS Řím či Sporting Lisabon.

Sen o Lize mistrů se rozplynul. Sparta padla v bláznivé přestřelce po penaltách

Úspěšná vystoupení v pohárech jsou důležitá i z pohledu koeficientu. České fotbalové kluby figurují před závěrečným 4. předkolem evropských pohárů na 18. místě žebříčku národních koeficientů UEFA. Na 15. příčku, která jako poslední znamená pět zástupců v soutěžích, aktuálně ztrácejí 1,250 bodu.

K udržení reálné naděje na elitní patnáctku potřebuje Česko tři týmy ve skupinách, tedy i postup Plzně do hlavní fáze Evropské konferenční ligy. Aktuálně se hraje o nasazení do ročníku 2025/26.