Kluby přestupovou částku neoznámily, podle specializovaného serveru transfermarkt.com se Adam Hložek stal třetím nejdražším českým fotbalistou v historii po Pavlu Nedvědovi (45 milionů eur) a dosavadním spoluhráči Patriku Schickovi (42). V novém týmu se setká s krajany obránci Pavlem Kadeřábkem a Davidem Juráskem.

O Hložkově možném odchodu z Leverkusenu kvůli nižšímu vytížení se mluvilo delší dobu. V minulém týdnu měl podle spekulací médií namířeno do týmu nováčka anglické ligy Leicesteru, z přestupu ale sešlo. Zájem o Hložka údajně projevil také Stuttgart, který skončil v uplynulé sezoně bundesligy druhý a kvalifikoval se do Ligy mistrů.

Hložek bere nové angažmá v sedmém celku minulého ročníku německé ligy jako výzvu a možnost pravidelněji nastupovat v základní sestavě. S týmem amerického trenéra Pellegrina Matarazza ho čeká hlavní fáze Evropské ligy.

V Leverkusenu moc šancí nedostal

"Myslím, že Hoffenheim je skvělý klub. Jsem nadšený, že jsem tady. Je tu skvělý trenér, mluvil jsem o něm i s českými kluky Pavlem a Davidem. Říkali, že je to výborný kouč. Doufám, že týmu pomohu, dám nějaké branky a připíšu si asistence," řekl Hložek klubové televizi.

Vedení si od něj hodně slibuje. Dosud nejdražším hráčem Hoffenheimu byl útočník Mergim Berisha, který podle spekulací vloni v létě přišel z Augsburgu za 14 milionů eur (353 milionů korun).

"Adam je mladý hladový hráč. Přestože je mu pouhých 22 let, má již mnoho mezinárodních zkušeností - jak v klubech, tak v české reprezentaci. Je to silný útočník s nezbytnou fyzickou zdatností a také technickými dovednostmi. Jsme přesvědčeni, že našemu týmu okamžitě pomůže," uvedl sportovní ředitel Hoffenheimu Frank Kramer.

Hložek přestoupil do Leverkusenu předloni v létě z pražské Sparty a v klubu měl smlouvu ještě na tři roky. V uplynulé sezoně účastník nedávného mistrovství Evropy nepatřil v bundeslize do základní sestavy Bayeru, šanci dostával spíše v Evropské lize. Za Leverkusen v minulém ročníku zasáhl do 36 soutěžních duelů a měl bilanci sedmi branek a pěti asistencí. Za národní A-mužstvo dosud nastoupil do 34 utkání, v nichž skóroval dvakrát.