Gólman Zadražil o velké premiéře i o smolném gólu po nečekaném (ne) odskoku míče

/VIDEOROZHOVOR/ Nakonec byl smutným hrdinou. Adam Zadražil, 23letý brankář fotbalistů FC Hradec Králové, dostal v osmifinálovém duelu s pražskou Slavií šanci a rovnou se blýskl parádním výkonem. V normální hrací době udržel favorita na uzdě a vypadalo to, že hlavně díky němu půjde zápas až do penaltového rozstřelu. Bohužel ve druhém prodloužení Votroky zradilo jinak výborně připravené hřiště, když po hlavičce z místa okolo penalty se míč na brankové čáře sklouzl o blátivý terén a zapadl pod nešťastným gólmanem do kasy. Slavia pak ještě ve 120. minutě přidala po úprku na prázdnou svatyni druhý gól a postoupila do čtvrtfinále.

Pozápasový rozhovor s hradeckým gólmanem Adamem Zadražilem. | Video: Deník