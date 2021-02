Zatím byl skryt. Žil ve fotbalovém ústraní. Řešil si svoje „věci“ na Benešovsku, ve středních Čechách, při organizaci Ondrášovka Cupu.

Petr Lacina | Foto: ČTK

Přitom ve sportovním společenství je Petr Lacina, hlavní postava případu zneužívání dotací na dětský turnaj, na nějž v tomto týdnu upozornil Deník, velmi známá persona. Může za to jeho hokejové angažmá. Jako rozhodčí to dotáhl na nejvyšší tuzemskou úroveň, do extraligy. A ani v ní není zrovna přehlédnutelný.