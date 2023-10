Zatímco v Česku se jen vedou filozofické debaty o tom, kdy a kde se začne stavět národní stadion, v Albánii už čtyři roky stojí. Má kapacitu 22 500 diváků, tedy o tři více než slávistický Eden, a podle dostupných zdrojů stál 85 milionů eur. Ve čtvrtek večer na něm půjde Albáncům i Čechům o postup na evropský fotbalový šampionát, který se příští rok uskuteční v Německu.

Air Albania Stadium | Video: Deník/František Bílek

V Tiraně, hlavním městě jednoho z nejchudších evropských států, je živo. Metropoli už přes třicet let nesvírá komunistický režim, Albáncům se tak dýchá mnohem lépe. Ekonomika v posledních letech kvete, to stejné platí i pro místní fotbalovou reprezentaci. Od roku 2019 se pyšní stánkem který nese jméno letecké společnosti Air Albania. Ta disponuje pouhými třemi stroji a obsluhuje jen čtyři destinace v Itálii plus Istanbul.

Air Albania Stadium byl postavený na místě starého, již nevyhovujícího stadionu. Pamatují ho českoslovenští reprezentanti, kteří na něm v roce 1991 vyhráli 2:0 v kvalifikaci ne Euro 92. Leží v centru více než půlmilionového města a přiléhá k němu pětihvězdičkový výšková budova, která nad arénou doslova ční. Zatímco v zmiňovaném Edenu je čtyřhvězdičkový hotel, který spravuje český řetězec, tady získali jednu z nejznámějších značek světa: Marriott. Moderní, designový hotel se pyšní pěti hvězdičkami. Pokoj na noc vyjde na v přepočtu čtyři tisíce korun.

Stadion, jenž má tvar mnohoúhelníku, byl hotový během tří let, vyšel na poměrně přijatelných 85 milionů eur, což je v přepočtu cca přes dvě miliardy korun. Vsaďte se, že za podobnou cenu by v našich končinách národní stadion postavený nebyl. Stál by mnohem více.

Pozdrav reportéra Deníku z Tirany:

Zdroj: Deník/František Bílek

První zápas v listopadu 2019 na něm odehrály albánské ženské týmy, o pár dní později ho pokřtila domácí a francouzská reprezentace; hosté zvítězili 2:0. Při duelu došlo k nehodě v podobě postříkání části publika zavlažovacím systémem.

Nejslavnější zápas se tu uskutečnil v roce 2022, šlo o finále Evropské konferenční ligy mezi AS Řím a Feyenoordem Rotterdam, kde teď působí Ondřej Lingr. Mimochodem, památku v podobě výzdoby tady mají dodnes.

Jaký albánský národní stadion je? Na fotografiích vypadá báječně, hlavně letecké snímky dají vyniknout jeho nevšednímu architektonickému řešení. Když ale stojíte na hlavní tribuně, která má jen pár stovek sedadel (většinou pro VIP hosty), působí Air Albania Stadium dojmem průměrného stánku anglického typu. Že by byl větší než Eden nebo Letná? To vám nepřijde.

Jedno je však jisté - až budou všechny sedačky obsazeny horkokrevnými domácími fandy, bude na tribunách hukot. Při soubojích domácího reprezentačního celku totiž bývá na Air Albania Stadium výborná atmosféra, což ostatně poznali Poláci, kteří v Tiraně prohráli 0:2. Domácí fandové nejprve ztropili před výkopem výtržnosti, poté pískali při polské hymně, aby během střetnutí zasypali plochu světlicemi.

Na čtvrteční zápas Albánie – Česko chtělo do hlediště 300 tisíc fanoušků, tak velký zájem o fotbal v této balkánské zemi je. Usmaží Albánci ve svém pekle po Polsku i české reprezentanty?