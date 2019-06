Oba týmy se dostaly do rozhodujícího duelu po fantastických obratech. Liverpool smazal tříbrankový náskok Barcelony z prvního zápasu. Tottenham pak stejné manko proti Ajaxu otočil ve svůj prospěch během druhého poločasu na amsterdamské půdě.

„Hráči jsou superhrdinové. Dostat se tak daleko je zázrak,“ říkal tehdy kouč Kohoutů Mauricio Pochettino.

Podobně mluvil i jeho protějšek z týmu Reds po setnutí Barcelony. „Co se klukům povedlo, bylo díky velkému srdci a fotbalovým dovednostem. Jsou to mentální obři. Je to neuvěřitelné,“ pochvaloval si Jürgen Klopp.

Čekání na trofej

Německý expert měl svým nástupem před čtyřmi lety odstartovat novou éru Liverpoolu plnou trofejí. Jenže zatím se mu nepodařilo získat žádnou. Loni byl blízko ve finále Ligy mistrů, letos v domácí soutěži.

Nyní přichází další šance. Pro Kloppa o to důležitější, protože musí dokázat, že dokáže v klíčovém boji uspět. Ze sedmi finálových duelů, do kterých vedl své mužstvo, totiž uspěl pouze v tom prvním. Před sedmi lety s Dortmundem v Německém poháru. Od té doby přišlo šestkrát zklamání.

„Nikdy jsem neměl ve finále lepší tým než tento rok. Hráči dokonale spojili svůj potenciál a přístup,“ prohlásil před velkou bitvou.

Loni proti Realu Madrid neuspěl i díky hororovému představení brankáře Kariuse. V paměti jsou stále dvě obrovské chyby německého gólmana, který tak daroval španělskému soupeři výhru.

O to větší je tak letos Kloppova motivace. „Pamatuji, jak jsme stáli v Kyjevě na letišti. Všichni hlavy dole, ohromně zklamaní. Byla tam spousta různých emocí, ale plán byl jasný. Dostat se zpět,“ prohlásil jednapadesátiletý Němec.

Trumf? Zdravý Kane

Také argentinský kouč na druhé straně čeká na velkou trofej. Nutno však uznat, že Pochettino dokázal za dobu svého působení s londýnským celkem divy. Na rozdíl od dalších anglických velkoklubů Tottenham nerozhazuje miliardy za nové akvizice. Posledním příchozím byl v lednu 2018 Lucas.

Dvě přestupová období tedy nevynaložilo vedení klubu ani penny, přesto se Kohouti drží mezi anglickou elitou a letos jsou i blízko velkému úspěchu v Lize mistrů. Co by za to dali třeba v Manchesteru…

Trenér Pochettino řeší před finále jednu příjemnou starost. Největší hvězda Harry Kane totiž doléčil zranění a je připraven porvat se o velkou trofej.

„Fotbal je o týmovém duchu, kolektivu a víře. Podívejte se, jak jsme se dostali do finále. A povedlo se to i poté, co se Harry ve čtvrtfinále zranil,“ připomněl kouč.

„To ale neznamená, že ho neberu jako jednoho z nejlepších hráčů týmu. Pro mě patří mezi top tři útočníky světa. Pokud je k dispozici, o to lépe, ale rozhodně neplatí, že je on a pak zbytek týmu,“ dodal Argentinec.

Do finále půjde jako drobný favorit Liverpool. Již několikrát se však letos ukázalo, že na to se nehraje. Završí Tottenham pohádkovou sezonu?