Snad. Doufejme, že semafor nepřeskočí z oranžové na červenou. V tom případě by česká reprezentace neprojela dál. Hrozí nebezpečí, že by do velké bitvy v kvalifikaci mistrovství světa v Belgii šla bez hráčů působících v elitní anglické lize.

Tomáš Souček se drží za hlavu po střele, která šla jen těsně mimo. | Foto: ČTK

A to by byl průšvih, vždyť se jedná o kapitána Tomáše Součka, triatlonistu na pravé straně obrany Vladimíra Coufala a při absenci Patrika Schicka tuze podstatného útočníka Matěje Vydru. Do potíží by se mohl dostat také zadák Tomáš Kalas, jenž na Ostrovech kope druhou ligu.