Aktuální rozpoložení českých brankářů, hlavních adeptů národního mužstva, není rozhodně optimální. Pánové jsou zranění, nechytají nebo jsou z formy. Zkrátka nic moc.

Brankář Liverpoolu Vítězslav Jaroš. | Foto: Profimedia

Ale pozor, je tu světlo na konci tunelu. Zaprvé se ti osvědčení dozajista zase dostanou do figury, zadruhé v Anglii roste letka mladých mužů s rukavicemi. Důkaz je zřejmý. Matěj Kovář, aktuálně jednička reprezentace do jednadvaceti let, který patří slovutnému Manchesteru United, byl donominován do kádru pro včerejší přípravný duel prvního mužstva s Ukrajinou (1:1) v Plzni.