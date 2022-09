Škrtelmánie nebere konce. Bývalá hvězda Liverpoolu sází góly ve vesnické lize

V úvodních pěti ligových kláních ovšem nastupoval na hrací plochu vždy až v závěrečné půlhodince hry. Stejný scénář se pak opakoval také v utkáních slavné Ligy mistrů.

Pokles formy, nebo snad opatrný přístup trenéra Diega Simeoneho po zranění? Kdepak. Vždyť jednatřicetiletý Griezmann je zdravý jako rybička, kdykoliv přijde na plac, dějí se velké věci. V současné chvíli platí za možná nejlepšího náhradníka na světě.

Nic platit nebudeme, zní z Madridu

Důvod, proč lodivod Atlética Madrid udělal z klubové legendy střídajícího žolíka, je v tomto případě poněkud komický. A s výkony mistra světa z roku 2018 nemá rozhodně nic společného.

Jde totiž o smlouvu, na které se dohodly oba španělské velkokluby při Griezmannově návratu do Madridu v roce 2021. V ní byla zahrnuta klauzule, podle níž jej mělo Atlético podepsat natrvalo, a ještě k tomu zaplatit Kataláncům poměrně tučný poplatek. Ovšem to všechno pouze v případě, že splní určité podmínky.

Antoine Griezmann vlétl do nové sezony se vskutku originálním účesem na hlavěZdroj: Daisuke Nakashima / AFLO / Profimedia

Konkrétně šlo o to, že pokud francouzský útočník odehraje v hlavním městě alespoň polovinu minut, na které bude týmu k dispozici, bude madridský klub nucen uhradit částku 40 milionů eur na účet Barcelony.

První rok hostování proběhl v naprostém pořádku, Griezmann odehrál více než 45 minut ve 30 z celkových 37 ligových zápasů a vše nasvědčovalo tomu, že dohoda velkoklubů zažije svůj zdárný happyend. Jenže to byla jenom pouhopouhá domněnka. Nyní je totiž všechno jinak.

Žihadla od vos, hlásek jako konipásek. Francouzská hvězda řeší kuriózní problémy

Barcelonská strana tvrdí, že tato podmínka se vztahovala pouze na první rok hostování, a proto okamžitě požaduje po Atléticu uhrazení dluhu. Jenomže druhá strana pro změnu oponuje tím, že klauzule vstoupí v platnost až po skončení celého dvouletého hostování. Jinými slovy zatím nemá důvod posílat žádné peníze.

A i proto odstartoval trenér Simeone hru, která se však v Katalánsku s žádnými pozitivními reakcemi rozhodně nesetkává. Griezmanna posílá na hrací plochu vždy až po 60. minutě hry, první výjimku učinil argentinský stratég až v nedělním derby proti Realu Madrid (porážka 1:2).

Soud, nebo společný kompromis?

A smysl těchto troufalých tahů je naprosto jasný. Pokud totiž Francouz setrvá na této nízké vlně minut strávených na trávníku, dlužná částka do Barcelony nikdy nepoputuje. To by však pro zadlužený velkoklub znamenalo další čáru přes rozpočet.

Trumfy v rukou tak momentálně nemá asi nikdo. Výklad La Ligy mluví spíše ve prospěch Atlética, ale ani to zatím nezaručuje klubu z hlavního města žádné vítězství. Nejlepším řešením by bylo najití společné řeči, ovšem tento scénář se prozatím nejeví jako příliš reálný.

Griezmann patřil v loňské sezoně mezi nejlepší hráče madridského AtléticaZdroj: GABRIEL BOUYS / AFP / Profimedia

Podle některých španělských zdrojů připravuje katalánské vedení žalobu, která by celý případ doručila až do soudní síně. Deník L'Equipe však zase přišel s informací, že zástupci obou klubů se už chystají na společná jednání za účelem najití kompromisu.

Této variantě by nahrávalo do karet právě nedělní posunutí Griezmanna zpět do základní sestavy Atlética. Blýská se skutečně na lepší zítřky? Ať už to dopadne jakkoliv, samotný Griezmann si z celé aféry těžkou hlavu vůbec nedělá. „Beru to tak, jak to je,“ řekl s úsměvem.

Agent přirovnal Viníciuse k opici. Rasisto, nepřestanu tančit, vzkázala hvězda

A co víc, kouč Simeone si Griezmanna v roli náhradníka zamiloval. „Myslím si, že způsob, jakým ho letos zatím využíváme, nám může dobře posloužit. Všichni jsme si vědomi jeho kvalit a zkušeností v minutách, které dostává,“ pronesl po jednom z ligových utkání.

Kdo ví, třeba se ještě z francouzského špílmachra stane spokojený náhradník a obě strany se nakonec poplácají po zádech. Taková tečka by tomuto komickému příběhu rozhodně slušela.