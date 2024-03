/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ Bez pěti dní po roce se objevil záložník Antonín Barák v české reprezentaci. Pod novým trenérem Ivanem Haškem potvrdil rostoucí formu a krásnou střelou z přímého kopu trefil pět minut před koncem proti Norsku vítězství 2:1.

Čeští fotbalisté v premiéře pod Ivanem Haškem porazili Norsko gólem Antonína Baráka | Foto: ČTK/Annika Byrde/NTB Scanpix via AP

Gól v reprezentaci, kde jste po dlouhé době. Je to satisfakce?

Asi to takhle nevnímám. Jsem za to strašně rád, jsem rád za nový realizační tým i celý tým, který se tvoří. Mám hrozně dobrý pocit už od začátku srazu. Vítězství se nerodilo lehce, ale výhry na sebe navazují a my jsme potřebovali na start dobrý výsledek.

Kdy jste se rozhodl, že přímý kop dáte na stranu brankáře?

Řešili jsme to s Hložanem, protože mi říkal, že zeď je vysoká. Tak jsem se kouknul a říkal jsem: Jo, jo, máš pravdu, bude těžký to přes ni dostat. Kluci mi to tam skvěle zablokovali, gólman byl trošku posunutý do středu, moc to neviděl, tak jsem to zkusil a vyšlo to.

Haaland? Normální hráč, smál se po premiérové trefě stoper Zima

Nechtěl vám Adam Hložek tu standardku vzít?

Chtěl, ale nenechal jsem se.

Je tenhle moment pro vás zadostiučiněním?

Určitě je to hrozně příjemné. Každý gól za nároďák je strašně příjemný. Já si toho hrozně vážím. Reprezentace mi ten rok strašně chyběla, protože každý zápas za nároďák prožívám dvakrát tolik, možná ještě víc než na klubové úrovni. Chci být s nároďákem úspěšný, protože věřím, že tahle generace může být úspěšná, máme kvalitní tým a můžeme být konkurenceschopní.

Je to pro vás nový start v reprezentaci?

Je to určitě nějaká nová éra. Od začátku cítím důvěru, čehož si strašně vážím a chci ji splatit na hřišti. Nechci moc mluvit, protože to nemá cenu. Chci ukazovat svým výkonem a na hřišti, že sem patřím, že mám kvalitu týmu pomoct. A to je vlastně můj jediný cíl.

Vyčistil si hlavu

Ve Fiorentině jste se několikrát prosadil, jak se cítíte?

Skvěle. Dostal jsem se do dobré kondice. Leden, přestupové období, kde se řešil můj přesun, skončil. Dal jsem si jasné priority. Vyčistil jsem si hlavu a cítím se skvěle. Mám obrovskou chuť na všech frontách a doufám, že to bude ještě výjimečná sezona.

Výsledek je povzbudivý, co ten výkon? Vy jste ho sledoval hodinu z lavičky nebo od lajny, tak jak jste to viděl?

K tomu vám řeknu určitě víc trenér a realizační tým. Ale viděl jsem to tak, že zápas byl určitě hodně ovlivněný hřištěm. Nechci se na to vymlouvat, ale nemohli jsme tolik kombinovat odzadu. Vyzkoušeli jsme si hodně věcí. S hodně věcmi jsem já upřímně velmi spokojený. Jak se tým prezentoval… Nebylo jednoduché dostat to do hlav během tak krátké doby. Máme určitě pořád na čem pracovat, takže to budeme muset ještě vyladit. Potkali jsme velice kvalitního soupeře a tohle vítězství počítáme.

Nemělo tam být i vzhledem k tomu těžkému hřišti trošku víc presinku z vaší strany?

Mělo, ale jelikož jsme se dostávali hodně sami pod tlak, protože Norové hlavně v prvním poločase velmi dobře presovali, tak z toho hlediska jsme byli křídly nebo i v záloze trošičku staženější a nedokázali jsme se na ně dobře dostat a dostupovat je, takže tohle musíme zlepšit.

Hráli jste i za trenéra Haška, aby ta jeho premiéra byla dobrá a on se veřejnosti v očích líbil?

Hrajete za všechny. My jsme hráli to, co do nás realizační tým a trenér Hašek vtloukali během těch tří, čtyř dnů. To jsme chtěli předat co nejvíc na hřiště, dostat do sebe určité návyky a principy. Hrajeme za celý národ. Tady vlastně není o čem, tady nehrajete za jednoho člověka.

Vítězná premiéra Čechů pod Haškem. Rozpačitý výkon přebil Barákův gól

Co dělá jinak realizační tým než ten předchozí?

To je zbytečná otázka. Já na ni nechci ani odpovídat a spíš se chci soustředit na to, co je teď a nedívat se dozadu. Vůbec nechci říkat, že je někdo lepší a někdo horší, to vůbec ne. Každý se chce prezentovat trošku jinak. Doufám, že to na nás bude vidět, že ukážeme českému i světovému fanouškovi svým projevem hry, jak se chceme prezentovat.